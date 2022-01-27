新年派利是正常不過，不過近日在連登討論區上的一篇帖文，卻引起廣大網民熱議。原來樓主的公司最近有一個後生同事結婚，趁新年向同事們派利是，樓主卻發現利是只得10元，而且只派了一封，令他大為不滿。



新婚後生女同事派10元利是，被網民嫌棄。（《愛回家》劇照）

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詛咒派利是同事早日守寡

網民「傷心浩園餐」在連登發文，指一名25歲的女同事於上年年尾結婚，未有請同事飲；早前趁新年向同事們派利是，每位同事都有一封。網民趁去廁所時拆開利是，看到內裡只得10元大為驚訝，直罵「個個同事都封50、100，唯獨條八婆封得10蚊，無錢咪學人結婚啦。」更在文未詛咒同事「祝佢早日守寡」。

樓主的刻薄用詞惹得其他網民不滿，收獲過千負評。有網民直言樓主非常「乞兒」，同事派利是只是圖個好意頭，而且對方又是年輕人，已經算十分識做；亦有網民表示，按傳統新婚是應該派兩封，而且新年未到，為何要提早派？

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雖然網民對事主應該派一封還是兩封有分歧，但大部份網民都認為樓主太小家，斤斤計較而且嘴巴非常惡毒。如果大家收到同事的10元利是，會覺得對方在敷衍你嗎？還是不會介意，大家開心就好？留言分享一下看法吧！

同場加映：同事食晏專叫貴嘢再強行AA制 網民嫌樓主懦弱被恰獻計助先發制人

跟一大班同事食飯時多數都會AA制，那麼三人行的時候，又會AA制嗎？最近有網民在網上討論區發問，指自己跟另外2個同事經常一起出外吃午餐，可是其中一位同事卻經常叫貴價餐點，更次次斬老奉要求AA制，令他非常苦惱。👉即睇網民教路拆招👈

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