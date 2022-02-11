日本早前一單凶殺案令進行パパ活（爸爸活），亦即是援交的女性們受到關注。近年因疫情嚴峻，日本經濟變差令年輕人難以找到工作，酒吧亦不能營業，令大量高中生、陪酒女入行援交。造成供過於求，爛市跌價的情況。最近晨間節目《めざまし８》就爸爸活，訪問幾位經驗者疫情下援交市場的變遷，了解援交女性的生態......



涉嫌進行爸爸活時殺人的24歲女疑犯 （《めざまし８》截圖）

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日本的パパ活（爸爸活）與香港援交少女性質相同，付出時間、甚至肉體獲取利益。今年1月，日本一位24歲女性因涉嫌於東京池袋一間酒店内殺害一位82歲男性而被捕。事後，疑犯供述自己當天為進行パパ活（爸爸活）而與死者見面，吸引媒體關注。日前節目《めざまし８》就疫情下「爸爸活」少女進行採訪，探討入行入數急增原因。

👇👇👇即睇疫情下日本的爸爸活風氣👇👇👇

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日本的年輕女性工作選擇減少，紛紛入行成援交女，供過於求成爲爛市跌價最大成因。進行「爸爸活」伴隨被跟蹤、偷拍等風險，同時年輕化、組織化也是一大問題。經濟轉差影響各行各業，「爸爸活」的崛起也可以說是疫情的副產品.....

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