看電視的飲食節目時，大家經常會羡慕主持人，希望自己也可以嚐嚐節目內那些美食的味道。這個願望可能不久之後就可以實現！日本節目《トレたま》日前介紹了明治大學宮下芳明教授發明，的一部可以將食物味道重現的機器「Taste the TV (TTTV)」，引起網民熱烈討論。



《トレたま》截圖

👉 屬蛇久違行好運、屬豬愛情運強勢 即睇2022年5個會行大運的生肖

日本節目《トレたま》經常分享各種創新科技資訊。日前他們介紹宮下教授在疫情下製作的Taste the TV (TTTV)，透過將味道數值化、液體化重現食物的味道。例如在豆腐上噴鹹味、鮮味、辣味就可以變成麻婆豆腐，讓觀衆吃到電視畫面裏的味道，「踏上味覺的冒險」。

👇👇👇即睇TTTV調味機神奇原理👇👇👇

+ 6

👉日本占卜2022「星座+血型」最強運勢排名 兩大星座年頭衰到年尾

即使是因爲食物敏感而不能吃的食物，用TTTV就可以再現味道。同一原理，毒蘑菇也可以安全試味，不需要在意對健康的影響。有網民表示期待可以運用這個新科技一嘗二次元世界的味道。如果大家遇上這部TTTV會重現甚麽食物呢？不妨留言分享一下。

同場加映：日本極賤整人靜電珍珠奶茶 《勿說是推理》演員一秒觸電爆笑噴奶

改編自推理漫畫的日劇《勿說是推理》正在熱播中，除了菅田將暉被讚演技出色，其他配角也十分搶鏡。最近劇中三位演員尾上松也、伊藤沙莉、筒井道隆上日本整人節目《ドッキリGP》，表面上是拍攝劇集宣傳片，實際上是要用「靜電珍珠奶茶」整尾上松也，結果竟然波及其他劇組人員…詳情請到原文閱讀👈 👈 👈