情人節剛過去，不過網上仍陸續傳出不少災情，有女網民在連登討論區發文，吐槽男友在情人節當日5點，才壓線約食飯，由於防疫限制，6點之後就不可以堂食，男友的舉動令她非常不滿。



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男友曾多次拒絕

網民在連登發文「情人節俾（被）男朋友鬧」，指自己早於上星期，已經主動問男友要不要情人節一起吃飯，可是男友卻再三拒絕「佢冇講咩原因，淨係話唔想，唔要，我一而再，再而三咁同佢講嗰日係情人節喎，但係佢都唔肯」，見男友如此堅決，樓主也沒有再逼他。

接下來直到惰人節當日，他們都沒有聯絡。沒想到就在下午5點，男友突然WhatsApp樓主，問她要不要一起吃飯，令她大為惱火。「依家有冇堂食，我哋又冇安排，連去邊都唔知，仲可以去邊？」因此拒絕了男加的邀請，沒想到男友竟因此生氣，「話邊有情人節女朋友連出都唔肯出」。

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反而責怪女友

樓主之後補充，表示覺得男友十分不尊重她，「我唔係要佢安排到好誇張，但係你都冇理由五點幾先來問」。樓主指自己事前已多次詢問情人節要不要吃飯，男友都一一拒絕，現在卻怪責她，對此感到難以理解。

有網民分析當中原因：「男朋友應該本身有另外一個約咗，依家飛咗佢，佢仲要鬧你嘅原因好簡單，因為佢心情差發老脾」，建議樓主早走早著。

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