小時候為了親子間的感情，不少母親會為兒子洗澡，可是如果孩子已經上了大學呢？這樣的行為還合適嗎？如果係一天你的男朋友，說要跟媽媽去洗澡，而且表現得十分理所當然，你會有何反應？



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「我媽在等我」

有台灣女網民在網上討論區「zuvio」上發文，指過年期間到男友家住了幾天，男友突然說「我要去洗澡囉，我媽在等我。」一開始樓主也沒有認真聽，一時間也沒有反應過來，load了幾秒才驚訝「你已經大學了還跟你媽一起洗澡?」

沒想到男友的反應更是令她當場輕機，男友聽到問題的當下，表情充滿了疑惑，一臉就是「對阿，妳在驚訝什麼？」的樣子，令她瞬間抓狂「廢話我超驚訝得好不好，我從幼稚園過後 就再也沒和家人一起洗澡了！」

網民的投稿令網民同樣大感驚訝。

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「是我大驚小怪？」

樓主直言自己從沒聽過，有人都讀大學了，還跟媽媽一起洗澡。男友更說，媽媽會幫他搓背跟沖身體「這樣很爽」，令女友聽後感到十分噁心，更覺得這種行為「超級媽寶」。不過男友不以為然的態度令她很疑惑，「真的會有男生到了大學還跟媽媽一起洗嗎？完全都不會害羞？也不會覺得奇怪？還是其實是我見識太少？」

帖文引來大量網民留言，表示自己也接受不了另一半這樣做，指腦中出現了很多「不必要的畫面」，更有網民打趣指「這是日本的日常，很多劇集都拍了出來」。亦有網民認為，除非是男生的兩老身體不好，要好照顧，行為才算合理。

👇👇👇按圖看網民看法👇👇👇

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大家又會不會接受另一半跟家人一起洗澡呢？如果你是樓主的話，又會如何處理呢？留言分享一下吧！

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