香港疫情大爆發，近幾日每日確診宗數連續破千，適逢2月14日情人節，在限聚令、停晚市等措施下，疫情陰霾的情人節可以點過？有網民腦洞大開，提出9個搞笑情人節節目，苦中作樂。



香港疫情持續爆發，強檢已經成為日常生活的一部份。

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情人節（14日）凌晨，SOGO崇光百貨在社交媒體發特別通知，宣布銅鑼灣店14日將暫停營業一天，但未有詳細交代原因。不少網民推測跟疫情有關，大嘆「情人節連街都冇得去」。供港蔬菜價格急升，有網民笑言，情人節不要送玫瑰花，應該送椰菜花，想不到過去的玩笑，放在今天竟然成為現實。

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大家情人節怎樣過呢？邋是跟小編一樣是個單身狗，索性眼不見為乾淨？留言分享一下吧！

同場加映：男生嫌女友衣著品味勁騎呢想分手 網民揪出一疑點案情瞬間逆轉

男女拍拖找對另一半不是易事，近日有網民在Facebook上大呻，自己的女友不懂得穿衣服，每次出街都古古怪怪，令他非常苦惱。網民同情他的遭遇之餘，亦十分好奇，到底是何衣著令他受不了，不過隨著樓主愈說愈多，網民們發現了一個疑點，令案情逆轉。👉即睇到底發生咩事👈

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