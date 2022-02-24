由日本漫畫家比村奇石於2015年2月開始連載的作品《星期一的豐滿》受到大眾歡迎，因為每週一上班總是心情鬱悶的關係，所以藉由這點、希望透過有趣的圖像使群眾提振精神。



《星期一的豐滿》常以「巨乳」在日常細節出現的場景作為發想，雖說有些不切實際、但往往都會勾起想像的好奇心。而在近日，有著兇猛F Cup的網路創作者 JANiE泥泥 也驚人地還原漫畫中的畫面，讓數萬老司機們爭相朝聖。

【圖輯】豐滿女性日常生活原來那麼難！點圖放大看JANiE泥泥神還原日本漫畫《星期一的豐滿》👇👇👇

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因為就在近兩週的禮拜一，JANiE泥泥都「神還原」了《星期一的豐滿》的場景。包括擦窗戶時胸部被鏡子緊壓；還有玩Switch健身環的時候被自己的胸部卡住。雖說現實應該不太可能發生此意外，但想必透過JANiE泥泥的照片、肯定會達成老司機的真實幻想。

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