日本索爆地盤女神　大貨車鏟泥車全部冇難度　愛着三點式IG派福利

在現代社會，比起從事單一的工作，有不少人更選擇過著斜槓人生，一次有著截然不同的多種身份。同時身兼模特兒，更是家族公司倚重的貨車司機古澤未來，就是像這樣的好手。
根據日本媒體「文春Online」報道，今年33歲的古澤未來，家裡是埼玉土木建商，因此她從高中就開始學習駕駛機具，好為公司出一份力。
現在的古澤能夠駕駛12噸的傾卸式大貨車，壓路機、鏟泥車等等也難不倒她。
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除了會駕駛重型機具以外，古澤過去曾在原宿被星探看上，以「讀者模特兒」的身份正式出道。她曾參與過《SCHOOL革命！》、《全員逃走中》等節目的演出，然而和一般模特兒相比，古澤更常分享自己穿著工作服、駕駛大貨車時的姿態現身。
古澤表示，雖然貨車司機經常要半夜三點就開工，駕駛時又得避免事故而集中精神，還容易弄得髒兮兮的，不過透過她的這些分享，吸引到許多人對於貨車司機的興趣，還是讓她感到非常欣慰。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】