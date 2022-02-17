Pornhub數學老師「低胸擦黑板妹」紅到日本　片中怕醜IG卻極open

台灣數學補教名師張旭站在黑板前賣力傳播「數學知識」，因將影片傳至成人網站Pornhub引發外界關注，他去（2021）年11月請來一位長髮雪乳正妹當板擦妹，影片掀起網友熱議，現在也在日本網友間成為熱門話題。



張旭去年11月在YouTube發布影片「這題你複習了幾次｜台大 108 轉學考微積分 B 卷 #1」，其中安排長髮正妹「芸寶」擔任板擦妹，她身穿火辣的低胸小背心出場，成功引起話題，芸寶更在同系列 #3的影片中將外套脫掉，甚至面對鏡頭彎腰大放福利。

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目前芸寶脫外套的影片已累積超過53萬次觀看，也在日本網友間掀起討論，一名網友10日將影片截圖PO在推特指出，她最近只要不斷隱藏不感興趣的頻道，YouTube就會推薦她台灣的講課影片，「可能是為了觀看次數啦，一位神秘的美女把衣服脫了，笑死」。

該則PO文在推特上被轉發近2萬次，不少網友留言指出，「他就是在Pornhub教數學的老師」、「訂閱了」、「其實蠻會教的」、「決定每天看這影片學習」，也有日本網友近日在張旭的影片下留言指出，「我不懂數學，但我能理解奇妙的東西」、「我是從日本推特的熱門話題來的，如果老師只介紹那個擦黑板的美女會更好」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】