網瘋傳連花清瘟膠囊助抗肺炎　市民買唔到竟發爛渣喪鬧職員

本港疫情繼續嚴峻，今日（17日）新增6116宗確歲，坊間再度瘋傳中藥產品「連花清瘟膠囊」有助對抗新冠病毒，引起市民大量掃貨，多間藥房、超市都已賣光。裕華國貨更在Facebook專頁中表示，有客人因為未能預購「連花清瘟膠囊」，而責備公司職員。



坊間瘋傳「連花清瘟膠囊」有助對抗新冠病毒。

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裕華國貨昨日（16日）下午在Facebook專頁表示，由於預訂「連花清瘟膠囊」人數太多，己暫停預訂「如再返會貨，一定會通知大家。」又在帖文中指出，近日有客人因未能預訂膠囊，而致電公司責備員工。裕華國貨直言，員工在疫情期間仍要工作，為客人服務，「希望可以諒解並互相尊重」。

有網民在帖文下留言，指電話有時會打不通，但接通後裕華國貨的職員非常有禮貌，直言不應為難前線職員「難為前線同事冇用，人哋揸唔到主意。」亦有網民指受過其他商家的不禮貌對待，質疑「貴公司宜查看CCTV和電話錄音才出此通告比較好！疫情一過，大家對貴公司印象不好會影響日後生意，不值得」，引來裕華國貨回應「點解要咁諗人😢」

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早於2021年8月，廣州呼吸健康研究院研究院楊子峰指，研究發現，連花清瘟會對Delta變異株起到抑制效果，還會對Alpha、Beta以及Delta變異株產生穩定的體外抗病毒作用。較早前，中國工程院院士鍾南山，亦曾在記者會上推薦「連花清瘟膠囊」，強調它能改善患者症狀，令「連花清瘟膠囊」銷量大增。網民指鍾南山有為產品推銷的嫌疑，鍾南山回應時指「完全不知情」，也從來沒有給任何企業和產品代言。

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