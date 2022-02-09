疫惰嚴重今日（9日）確診破千，政府昨日（8日）推出新一輪防疫措施，特首林鄭月娥宣布，將宗教場所、商場、百貨公司，街市(或市集)、髮型及理髮屋等，加入到受599F章限制的表列處所中，更禁止2個家庭以上的聚會。



市民趕在理髮店關閉前理髮。

👉疫情下髮型屋關閉至2月尾 10個明星車禍級髮型有望再現街頭

當中宗教處所及髮型屋，由本周四(10日)起關閉至2月24日凌晨零時，意味全香港即將有近一個月時間「冇髮剪」。另一方面由今月24日開始，沒有打疫苗的人士，不可以進入商場、超市、街市等地所，有市民大感不方便，更苦中作樂，打趣指自己有意組織買餸專員，代客街街市。網民笑指，目前疫情下限制多多，或者有機會衍生出一些有趣的「另類職業」。

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大家覺得哪一個職業最有前途？希望疫情快點過去，大家回歸正常生活，要是這些職業真的出現，才是真的令人心酸呢。

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疫情至今逾2年，政府不時開記者會交代大大小小疫情事宜，對市民來說，不少高官名字都變得「耳熟能詳」，除些之外，還有大量被廣傳、令人大反白眼的膠句，例如早前行政長官林鄭月娥，被問及為什麼見記者時不戴口罩，回應「香港市民需要知道我的感受。」令網民摸不著頭腦。👉即睇高官幾另類口才👈

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