疫情至今逾2年，政府不時開記者會交代大大小小疫情事宜，對市民來說，不少高官名字都變得「耳熟能詳」，除些之外，還有大量被廣傳、令人大反白眼的膠句，例如早前行政長官林鄭月娥，被問及為什麼見記者時不戴口罩，回應「香港市民需要知道我的感受。」令網民摸不著頭腦。



行政長官林鄭月娥堪稱防疫膠句王。（資料圖片）

👉25歲新婚女同事派10蚊利是 網民嫌少兼咒罵「無錢咪學人結婚」

除了林鄭月娥常掛在口邊，卻不知何解的「動態清零」之外，政府專家顧問袁國勇、醫院管理局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業等都有在記者會上，發表過驚人言論，最近李立業希望確診市民可以點對點，自己駕私家車或者乘的士，到急症室的言論，更被網民炮轟離地。

👇👇👇按圖看10句高官防疫膠句👇👇👇

+ 6

👉IT狗大結局丨網民跪求第二季 重溫9個經典抽水位 IVE表白靚抽

大家認為他們只是一時口快快講錯，情有可願；還是高官們真的離地到不察民情？又快又對哪一句印象最深刻？留言分享一下吧！

同場加映：林鄭談動態清零用「始作俑者」形容內地 15個常被用錯的成語

特首林鄭月娥出席記者會簡介最新防疫措施期間，被《香港01》記者問到「動態清零」與「清零」的分別以竟用上「始作俑者」形容內地的「動態清零」疫情防控策略，被恥笑拋錯書包。除了這一個之外，還有14個常被錯用的詞語👉即睇仲有咩字成日用錯👈

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈