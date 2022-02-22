【醫院/確診/初步陽性/居家檢疫】染疫人數急增，公立醫院被逼爆，不少人身體不適都不敢求醫，甚至有私家醫院拒絕收症。一班熱心中醫製作了遙距應診名單，至今全港18區共有逾300名中醫參與，更建立詳盡資料庫供市民查閱，家中長者未必識搞，家中年輕成員要幫幫手book mark低。



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由中醫流行疫病應變小組、香港浸會大學中醫藥學院全日制課程校友會、香港中文大學中醫學院校友會、香港大學中醫全科學士(全日制)校友會聯合製作的網上搜索系統，市民可以按地區、姓名等搜索遙距應診的中醫，當中更有地址、網址、電話、註冊編號等，亦有標明該中醫會收新症，還是只看舊症，記者試用了一次，非常方便。

1.進入網站後的名冊

2.在紅圈的地方按「OPEN」

3.即可查看醫生詳細資料

網站連結：https://sepia-bramble-985.notion.site/c88f79331d4d4dd788a03f4d04d3e853

香港中醫院校聯席等表示，在醫療系統超出負荷情況之下，為使市民能獲得適當照顧，尤其是處於居家隔離的市民，因此收集及整理了有意提供遙距中醫診療服務的中醫師/診所名單資料，供公眾及政府參閱，資料將持續更新。

另一選擇：抗疫的士

輕症市民亦可以到預約的士前往7間醫管局指定診所。病人可透過專設的預約平台，或每日上午8時至晚上10時致電3693 4770，預約專屬車隊服務，預約人須提供姓名、聯絡電話、預約時間、指定診所、上車地點等資料。司機會聯絡他們，以確認及安排接送服務。服務只限於接送正在等入院的染疫患者，不過就算你已確診，仍要符合多一個條件，才可以call車。

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同場加映：最新強檢名單、測試包派發點 疫情要mon實的10個網站｜不斷更新

香港疫情嚴重，每日都有大廈被圍封、強檢，檢測中心亦大排長龍。不少市民都是臨時發現要強檢，同時又發現附近的檢測中心已爆滿，登時手足無措。記者為大家整理了9個實用緊貼疫情的網站，由最新強檢名單、測試樣本包派發點，到各區檢測中心人流，甚至有確診互動地圖！Mark實這10個網站，就不怕錯過疫情資訊。👉即睇防疫網站指南👈

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