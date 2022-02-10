香港疫情嚴峻，政府今日（10日）宣布，政府僱員特別上班安排將會延長至2月18日，除了提供緊急和必須公共服務和參與防疫有關的人員外，其他政府僱員可以繼續留家工作（WFH）。政府亦再次呼籲僱主。盡量讓員工WFH，以減少社區人流和社交接觸。



香港疫情爆發，政府呼籲僱主。盡量讓員工WFH。

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雖說政府呼籲僱主讓員工WFH，不過仍有網民表示，很多老闆一於少理，更搬出自己的一套「防疫哲學」，開創不同奇情的防疫策略，例如有網民指出，上司提議員工可以早一小時上班，這樣就可以不同跟上班的人逼車，減低感染風險，令他大反白眼。亦有其他網民分享公司的古怪的疫政策，令人好笑又無奈。

👇👇👇按圖看10個老闆疫下奇情工作安排👇👇👇

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大家現在是WFH嗎？還是仍要每天回公司上班？老闆又是如何「防疫」的呢？留言分享一下吧！

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新冠病毒疫情連日大爆發，早前確診逾千宗創兩年來新高，多區檢測人龍打蛇餅，更有檢測站開站一小時後，因為人太多而要截龍；早前有中港貨車司機確診，令香港菜價升至近130元一斤，令人目瞪口呆。香港髮型屋關閉直至月尾，更令不少市民趕搭剪髮尾班車，成為疫情以來另一道奇景。👉即睇6個香港獨有疫情奇景👈

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