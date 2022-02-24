自古以來男性一向負責出外工作，擔當家庭收入的來源，而女性則負責打點家頭細務。不過時移勢易，現代的夫妻大部分各有自己的收入和工作，照顧家庭的責任亦平均分擔。

日前有網民在討論區上發文表示自己的老公愛AA制，連condom錢都要分一半，不過自己偶爾都想感受一下對方為自己付出、被愛的感覺，因此和老公提出收象徵式家用的建議，但老公的回應令樓主氣炸！



《柔美的細胞小將》劇照

網名「肥金金」的網民日前在LIHKG討論區上以「我老公覺得所有野都係AA先係啱」為題發文，表示自己在和老公一齊的6年裏，無論是拍拖時還是結婚後，一直都是奉行AA制。「以前拍拖我覺得啲野係AA都ok， AA係講緊我地搭小巴比現金$20 蚊都要各自比返自己戈$10。到依家結咗婚，我地都會maintain住一個表入住啲洗費，去到月尾就會除返開，每人一半。」

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網民指因為他們的AA制並不似平常伴侶一樣你一餐我一餐，而係逐次計，令身邊的朋友都覺得古怪「其實我一路都知咁樣好搞笑，我身邊嘅朋友都覺得我哋好怪，即係如果你一餐我一餐都無咩問題，但我哋唔止係租金日常用品全部一人一半，每餐都會計，連去7-11買支嘢飲都會AA。」。

有網民追問樓主是否大時大節，甚至condom錢都會AA制，樓主直認「係呀，真係架！。因此，後來網民向老公提議可不可以對方付屋租，自己則付其他雜費，又或者照平均付，但對方給少少家用自己「我無講銀碼要幾多，其實你俾一千我我都好開心，我唔自在啲錢，係自在佢有無呢個心」。

《香港愛情故事》劇照

可惜，對方聽畢便拒絕提議「但佢話 ，點解要比，除非我無做野，佢先會比，同埋佢話家用係俾個家，係應該大家一齊俾，唔係佢單方自己一個俾我。我就同佢講，有啲男人係成款身家俾晒老婆管，再配給，我又唔係咁變態，我只係想象徵式有少少好似我男人比錢我咁，但佢唔肯。」。

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網民老公更指「佢話點解要男人比多啲，男女應該平等。」不過，網民表示都已經結了婚，不想事事都要AA制「我agree 但當結咗婚嘅時候，老土啲講句，男人係要有多咗個責任架嘛，再加上都一齊咗6 年，我係唔係個貪錢嘅人，佢都知啦，唔係一句搵差唔多錢就所有野都係AA掛？」

而這則貼文意外引了一眾網民的討論，更衍生了支持不同派系的留言，有人指現代早已平等，竟要還有要求比家用的荒謬想法；有人指既然樓主拍拖前早已知對方是這樣有原則的人，不應該現在才要求對方改變；更有人指男人不應該咁度縮，連一枝水，甚至condom錢都要計，十分多餘和麻煩，不明白點解咁都可以溝到女結到婚！

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其實小編認為網民想要的並不是真的甚麼家用或額外責任，而是希望對方能為自己付出來感受愛這件事。不過，最有效率解決矛盾的方法，還是通過互相的溝通和了解！你又認為在這件事上，網民應不應該收對方家用呢？

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