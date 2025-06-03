公屋港女婚後搬私樓　讚生活質素3大升級　網民認1事最高質：贏晒

最近有網民在討論區分享由公屋搬到私人樓後的觀察和感受，當中有3件事令她覺得生活質素大幅提升，就連其他網民都忍不住認同。



一名網民在連登發文指自己娘家是公屋，之前一直與父母同住的她，結婚後與另一半買入大型屋苑私樓兼搬出去（《幻愛》）

一名網民在連登發文，指自己娘家是公屋，之前一直與父母同住的她結婚後與另一半買入大型屋苑私樓兼搬出去。住了公屋多年的樓主搬入私人屋苑之後，覺得各方面的居住質素都十分不同。

【1】保安

樓主形容公屋是個「冇掩雞籠」，任何人都可以自出自入，有時保安連「望都唔望一眼」就已自動波開門，又或者直接在崗位睡着。反觀私樓，即使是住戶出入也要拍卡確認身份，訪客要接受登記外，上樓前保安亦會先通知業主。

樓主形容，公屋保安有時連「望都唔望一眼」就已自動波開門給所有人（《死屍死時四十四》）

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【2】鄰居質素

樓主表示以前住公屋時有鄰居經常吵架，「樓上有家人一到夜晚就鬧交，噪（嘈）到上下幾層都聽到」，情況更斷斷續續了幾年，令人不堪其擾。公共空間方面，可能因為公屋相對較多長者居住，「成日見到有老人家周圍吐痰」，影響觀感。

她形容私樓的鄰里關係暫時還可以，例如最近她樓上的住戶冷氣滴水，跟管理處反映後「第二晚冇咗滴水聲，估佢哋應該暫時停用冷氣」，感覺較有禮貌及講道理。

樓主表示以前住公屋時有鄰居經常吵架（《香港愛情故事》）

【3】衛生環境

除了上面提及的吐痰問題，樓主表示因為公屋每層垃圾桶都放置在該層升降機附近，難以避開之餘，有時如垃圾桶放不下，一袋袋垃圾便會堆積到周圍都是，發出臭味。對氣味較敏感的樓主亦指公屋升降機內「長期有陣味，但搵唔到原因」。相反私樓有自己垃圾房，住戶相對較公屋少，清潔人員也可及時處理垃圾。

樓主認為私樓清潔做得較足，衛生環境亦較佳（《愛回家》）

其他網民對於公屋還是私樓較好都各有看法，「出面租屋貴就係贏喺個居住環境同配套」、「你岩（啱），所以唔明白（點解）公屋要加租」，亦有人覺得樓主根本是自卑心作祟，會拿來比較全因覺得公屋較差，「最肉酸嘅係公屋妹，一世都擺脫唔到公屋妹嘅內心陰影」。

樓主提出的3個考量之中，不少人最關心的是鄰居質素，有人形容「公屋痴線佬唔係講笑」，但也有人反駁「私樓都有唔少白卡，仲要係業主，趕都趕唔走」。雖然在任何地方遇上麻煩鄰居都不是件好事，但不只一人認為私樓住戶始終贏少少，「細個住過公屋，真係一層都最少2戶真白卡，開窗大叫X你老母、飛踢垃圾桶，一邊鬧人一邊不停大力開關大門。出嚟做嘢買新樓，可能大家都仲供緊，仲需要有搵錢能力，鄰居都好正常有多少少禮貌。私樓無可能完全無白卡，但兩邊住過就知數量係天淵地別」、「私樓搬走容易過向房署申請搬走，唔係就唔會出現咁多人報東張啦。」你又有甚麼看法呢？