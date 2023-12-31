大家家中的浴巾幾耐才換一次？日前有一位日本插畫師將自己換毛巾的掙扎畫成漫畫，引起網民注意。該插畫內容是指網路上傳聞毛巾壽命只有半年到一年，而插畫師自己的毛巾已經用了七八年，但結果因爲覺得毛巾很吸水捨不得丟掉。漫畫意外地在網上瘋傳，引起愛好新毛巾和舊毛巾兩派的激烈討論。日本晨間節目《羽鳥慎一モーニングショー》於是進行街訪調查究竟大家多久換一次毛巾，結果……



（《羽鳥慎一モーニングショー》截圖）

有部分人喜歡新毛巾軟軟的感觸，亦有人偏愛舊毛巾粗糙的感觸，但雙方都堅持自己習慣的質地更能吸水。節目《羽鳥慎一モーニングショー》調查發現，有人1年以内就會換毛巾，同時有人會用10年以上，各執其詞。而毛巾專家樋熊秀行先生則表示，其實毛巾用得越久吸水性越强只是錯覺？

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日本插畫師カマタミワ早前在Twitter分享了自己換毛巾時的掙扎。即使網上寫到毛巾的壽命只有半年到一年，街頭訪問也得出市民平均2年又3個月就會換一次毛巾，她也捨不得丟掉家中已經用了8年的毛巾。有不少網民在貼文下留言表示覺得毛巾用了5年才會發揮真正實力，亦有人表示自己家裏的毛巾全部都是用了10年的老將。

貼文引起熱烈討論，節目《羽鳥慎一モーニングショー》於是進行街坊調查市民換毛巾的習慣。有大學生表示自己家裏的毛巾用了4年左右，上面的米奇圖案已經開始褪色。而一位OL則表示自己的毛巾已經用了15年，已經產生依戀捨不得丟掉。除此以外，有市民在指出自己喜歡新毛巾的鬆軟感覺，相反亦有市民喜愛舊毛巾的粗糙感覺。

軟毛巾派vs粗糙毛巾派（《羽鳥慎一モーニングショー》截圖）

街訪結果顯示有市民在毛巾使用一個月左右後發現開始變硬就會更換，但亦有市民會用超過10年，或用至破爛才會更換。大部分受訪者會在1至3年内跟換毛巾，而頻繁更換毛巾的鬆軟派和較少更換毛巾的粗糙派意見分明。雙方都覺得自己習慣的毛巾更舒服，吸水能力更强。但到底新毛巾還是舊毛巾較吸水呢？

毛巾專家樋熊秀行先生指出，新毛巾表面上會有塗層和塵埃，所以應清洗幾次才使用。但其實毛巾會越用越吸水只是錯覺。如果毛巾開始變色或出現黑色斑點就是需要更換的提示，除此以外更換毛巾的時間並無規定。

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節目中也同時介紹了3個保持毛巾柔軟質感的貼士。第一點是在清洗後先將毛巾大力晃動10下左右讓毛巾的纖維立起才晾曬。第二點則是應將毛巾晾在通風，但沒有陽光直射的地方，才可以防止毛巾變硬。而最後一點是毛巾應捲起並直立收納，避免互相壓到。

最平常的對摺方法原來是錯誤的。（《羽鳥慎一モーニングショー》截圖）

小編以前旅行時使用酒店内的毛巾往往會覺得毛質太軟，身體好像怎麽擦都不乾非常麻煩。大家家中又習慣多久換一次毛巾呢？是軟派還是硬派呢？不妨留言分享一下吧