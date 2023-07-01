韓國奇趣法例｜影相不能關相機快門聲　Oppa表白逾X次仲追要坐監

每個國家都有它的法例要遵守，韓國這幾條法例，你又有沒有聽過？如果想去韓國旅行，甚至長時間留在韓國定居，就要看看有哪些事情不能在韓國做！



《二十五，二十一 》劇照

韓國深受香港喜歡，不時都會到當地旅遊。例如到韓國的咖啡廳休閑，行逛服裝店一整天等活動都不能少。但對於韓國的法例，你又知多少？岀發前留意以下這幾項韓國的奇趣法例，去旅行就更加開心自在！

👇👇👇即睇韓國4大不可不知的法例👇👇👇

1. 青少年線上遊戲時間限制

韓國對青少年的保護都不少，就有一條「關閉法」對青少年玩線上遊戲的時間有所限制。未滿16歲的青少年，在上午12時至6時是禁止進行線上遊戲的。在這段期間，所有主要的在線遊戲服務器都有所限制。由於在韓國是需要使用身分證號碼登錄認證，因此沒有直接的方法可以繞過此條法例。

2. 韓男示愛3次不成功仍追求即屬犯法

韓國為了保障女性的安全，對男生有一條輕犯罪法。假如韓國男生向一位女生表白3次不成功，仍堅持繼續追求，就已經屬於犯法。一但違法，有可能要被罰款或被警方拘留數天。

《瘋狂愛上你》劇照

3. 不允許關閉相機聲音

韓國針對偷拍的罪案，故此規定禁止在拍照時關閉相機聲音，防止在他人不知情的情況下拍攝他人的不當照片、私密照片。即使在人多擠迫的地方拍照，都最好先將入鏡路人的樣貌處理，再發佈社交平台。

4. 入境禁止攜帶動植物製品

在韓國出入境都要小心避免攜帶禁品，瀕臨絕種危機及受保護野生動植物所製成之所有物品，例如象牙、豹皮、鱷魚皮等製成的醫藥品、皮草、皮包、皮夾等都是嚴禁攜帶的。若有攜帶或運載禁品的情況發生，可能會受到相關處罰。不希望去旅行時有甚麼阻撓，就要留意了！