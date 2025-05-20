偶像與宅男的距離像天和地那麽遠，大家根本不會想象到有一天可以與自己的偶像相愛、結婚。但在日本有一對夫婦因他們的特別愛情故事而受到關注。47歲男子みっちゃん（Micchan）與20歲的少女幸巴(Yuki Tomoe)是一對夫婦，更是前粉絲與前偶像的關係。相遇至拍拖、結婚，究竟年齡相差27年的兩人是如何由升格成夫婦的呢？一起來看看吧！



兩人還一起經營YouTube頻道（YouTube：みつともチャンネル截圖）

日本漫畫預言「7月5日大地震」掀恐慌 70歲漫畫家竜樹諒親自回應

根據2022年《日刊SPA!》的訪問，みっちゃん（Micchan）與幸巴（Yuki Tomoe）兩人在Tomoe還在當偶像的時期相遇。宅男Micchan一次到大阪看喜歡的女偶像團體表演時，Tomoe剛好作爲新人加入女團。Micchan表示第一次看到她時便深深的被吸引，「感覺就像看到了一顆閃閃發亮的原石…雖然是新人但表現力很強」，於是果斷地轉粉成爲Tomoe的忠實粉絲。即使居住於離大阪最少5小時車程的大分，也會每次到場支持她的演出。

Tomoe當然也有注意到這位頭號粉絲。在一次演出時發現Micchan沒來的她，很努力地尋找他的身影。當時的失落感讓她發現自己好像愛上了這位粉絲。最終鼓起勇氣向Micchan表白兩人便開始交往。不過兩人年紀相差有27年，Tomoe的父母又有甚麽看法呢？...

終極裙腳仔！33歲媽寶男堅持與媽媽浸浴 13大裙腳仔特徵你中幾多

👇👇👇即睇偶像與粉絲的相戀故事和放閃日常👇👇👇

+ 6

Tomoe在與Micchan交往的同時，也從偶像團體畢業。當時Tomoe只有17歲，而Micchan是44歲，身邊的人聽到兩人交往時也自然非常吃驚。特別是Tomoe的媽媽，因爲... Micchan與Tomoe的媽媽竟然是同年！讀高中的女兒竟然帶了一個與自己同歲的男朋友回家，相信誰也會動搖吧！雖然如此，父母不但沒有反對，當時Tomoe的媽媽更問Micchan是否抱著結婚的念頭開始與Tomoe交往，毫無抗拒的姿態反讓Micchan嚇了一跳。爲了讓父母安心，Micchan更約法三章簽署「誓約書」，保證與Tomoe出外時會與父母保持聯絡、不會做愛做的事等等。

凍薪+市道差難轉工點部署？港人7大絶「自己加自己人工」整頓職場

Tomoe很喜歡《光之美少女》系列（Twitter@_tomoe_0722）

兩人開始交往的時候曾經歷遠距離戀愛，Tomoe在大阪，Micchan則在大分。大部分時間只能透過視像電話交談見面。雖然也會有寂寞的時候，但因兩人價值觀念相似、興趣也投契，代溝也就不構成太大問題。

他們交往11個月後，Tomoe也終於成年，Micchan便向她求婚正式成爲夫妻。被問到喜歡丈夫的哪一點的時候，Tomoe表示對方讓她很有安全感。爲了讓她安心亦願意開GPS給Tomoe隨時知道自己的所在地。婚後的兩人依然恩愛，不時在Twitter分享他們約會時的照片，也會在他們的YouTube頻道分享日常點滴和直播。YouTube頻道的影片和Twitter的照片大部分都是由Micchan操刀，只能說偶像粉絲的拍照功力一覽無遺啊！可能正是以上種種暖男行徑令Tomoe愛上Micchan，成就這段27歲差的偶像與粉絲之戀．

（YouTube：みつともチャンネル截圖）

最後二人在2022年結婚，而Tomoe日前(5月18日)就在IG貼出BB的照片，Micchan更生抱BB一臉慈父樣，真心恭喜，也足見愛情其實沒有年紀界限呢。