每個人細個的時候總有過一些天馬行空的夢想，或許是成為萬人觸目的巨星，亦或是成為成就非凡的科學家，總之超凡脫俗。然而人大了，接觸的事物多咗，現實就如同有毒空氣，一呼一吸都是痛。有網民網上開帖，問大家發現自己原來很平庸的崩潰瞬間，你們又甚麼時候知道，自己只是一粒微塵？



《18歲的瞬間》劇照

👉🏻👉🏻👉🏻中大生列香港各學系前途排名 B級以上得8科？網民：價值觀扭曲

誰不想自己有獨一無二的人生和經歷，偏偏現實就按著你的頭，逼著你接受自己只是一個平庸到不能再平庸的凡人。俗語說「有對比有傷害」，有網民表示自己出到黎社會做嘢，先發現身邊的人又叻又聰明又進取，反觀自己樣樣都無、庸碌無能，先知自己真係好平庸。更有網民指小學的時候，在發現自己老豆不是有錢人個一刻開始就已經認清現實，徹底清醒！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：10個發現自己好平庸的崩潰瞬間！👇🏻👇🏻👇🏻

+ 6

其實平庸與否，不過在乎自己的心態和境界，你可以接受自己不是一個天才或特別的人，但不代表你就要如此庸庸碌碌地渡過一生。既然人生苦短，不如順從自己的心，選擇一條最適合自己，最舒服的方法去走往後的路吧！

👉🏻👉🏻👉🏻肥仔實測疫下在家狂食嘢 飯前一粒朱古力竟愈食愈瘦 醫生咁解釋

同場加映：政府4月陸續取消在家工作 8個打工仔WFH後遺症：幾乎唔認得同事

政府早前宣布，政府部門將會由4月1日起逐步恢復公共服務，預計於4月21日起大致恢復正常公共服務。不少打工仔已有近2個月沒回到過辦公室，不少開始「復工」的網民都表示，著西裝時才發現自己大了一個碼，更有人出現爆胎事件。亦有網民表示，回到公司就有如開同學會。大家一見面就互問近況，場面非常搞笑，笑言打工仔也陸續出現WFH後遺症。

點擊連結看全文：政府4月陸續取消在家工作 8個打工仔WFH後遺症：幾乎唔認得同事