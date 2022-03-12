【Omicron/第五波疫情/自我檢測/在家抗疫】本港疫情已經來到第五波，明明早已有前4次的經驗和時間，偏偏政府對今次的爆發束手無策，好彩有中央出手，咪唔知點解。有網民更熱數高官們聽完得啖笑，甚至笑中有淚的抗疫膠句，另一角度看，算不算苦中作樂？



作為膠句王的行政長官林鄭月娥，日前在記者會上說「早啲見唔到我，即係話香港已經恢復返正常生活。」等令人得啖笑的言論。

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說到近日最矚目的膠句一定是保安局首席助理秘書長謝振中，於日前港台節目《千禧年代》講述青衣社區隔離設施時表示，「發現原來香港人用唔慣踎廁」，成為網民熱話。而作為疫苗可預防疾病科學委員會主席的劉宇隆，更在電視訪問中指其實打針無助免疫，不過無論自然感染或打針，只要接觸了病毒3次，便可提升其免疫質量的言論，也引起網民激烈反應。

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大家又在這次疫情當中，最令人覺得諷刺又好笑的金句是什麼呢？

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【快速測試陽性登記平台/隔離/竹篙灣/青衣方艙醫院/皇后山邨】政府7日推出自行呈報快速測試平台，首日已共14,715宗有效呈報，政府會陸續向患者及其家屬發出隔離令。有網民表示，直到落車前一刻都不知道自已要去哪一個隔離營，隨機隨離令他非常冇心理準備。亦有網民指直到出發前一小時才知道要去哪。

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