日本晨間節目《めざまし８》最近介紹到近年在年輕女性間流行收集貼紙，將貼上貼紙的筆記本、手機等分享到社交平台。不知大家小時候又有沒有流行儲貼紙或其他小物呢？小編這次為大家集合了10個《那些年我們儲過的東東》，希望能掀起大家的童年回憶吧！



受訪少女的手機殼上貼有獨特的眼睛貼紙（《めざまし８》截圖）

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最近日本再次流行90年代的玩意，當年大家會將貼紙黏在「貼紙薄」上與朋友分享交換，但長大後貼紙的玩法也有了很大的轉變，反而更像是一種新型打卡熱潮。大家小時候有儲貼紙嗎？《めざまし８》中介紹的貼紙當中也不乏一些充滿獨特個性的貼紙，例如佛像和古埃及畫像等。除了儲貼紙以外，不知以下10種小物大家又有儲過嗎？

👇👇👇即睇10種《那些年我們儲過的東東》👇👇👇

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這些東西不知道大家家裏還有沒有保存到呢？也不妨可以留言分享一下自己童年儲過甚麽東西吧！

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上一代的傳統思想放在年輕人的眼中有時候很難理解。以形補形、屁股大就是好生養等等概念，其實沒有證據支持，也沒有實質科學根據。日前有網民在討論區上發文指自己與男友的媽媽見面後，第二天突然收到他媽媽的訊息表示覺得她不適合生育。竟然是嫌她的胸部太少，配不上男友家的優良基因，覺得她無法生出好女兒。荒謬對話令一衆網傻眼，紛紛留言撐樓主。

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同場加映：老闆要求7折出糧兼叫員工向公司借錢 被批縮骨：有錢借冇糧出？

在疫情下有不少公司爲了節省開支而制定特別政策，但也有些公司的決定令人滿頭問號。近日有網民在Facebook「奴工處」專頁表示自己公司最近推行「同步過冬」計劃。連續兩個月將會只派7成薪金，工時保持不變；但同時表示若員工有經濟困難可以問公司借錢。貼文引來網民熱烈討論，如果有能力借錢爲什麽不能付足人工呢？詳情請到原文閱讀👈 👈 👈