BLACKPINK｜Rosé完美示範短版上衣穿搭4招　盡展馬甲線小蠻腰

在全球爆紅的大勢韓團BLACKPINK，可說是現在時尚圈影響力十足的超級大咖，其中早前剛發行個人單曲的Rosé不僅刷新多項音樂紀錄，更順勢成為了YSL、Tiffany最新的全球代言人。大家除了關注她在舞台上的動態之外，對於她的日常私服也充滿興趣，今天我們就要來告訴你，她是如何靠4招短版上衣穿搭，展現螞蟻腰和馬甲線！