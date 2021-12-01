太妍稱霸成搜尋量最高韓國女星！即睇TOP6盤點呢個團體有3人上榜

年末即將來臨之際，除了各大電視台開始準備年末舞台表演之外，許多排行榜也陸續釋出，而近期知名論壇就根據 YouTube 平台數據，盤點出韓國女愛豆「 YouTube 搜尋量最高」的榜單，好奇的各位就趕緊跟上小編的腳步，一起揭曉榜單結果吧！



YouTube 搜尋量 Top 6: Oh My Girl - Arin

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被譽為韓國「夢幻女團」的團體 OH MY GIRL 以一首〈秘密花園〉走紅，2019 年時更因參與人氣節目《QUEENDOM》並在比賽中奪下亞軍後人氣大爆發，穩定成長的音源成績更被封為是「成長型女團」，而在隊內擔任副唱、領舞的可愛忙內 Arin ，憑著一張清新可人的臉蛋、大又圓的明亮眼神圈了一票粉絲，還曾連續兩個月獲選為「女團亮眼成員」冠軍登上熱搜排行，而近年開始涉獵主持、戲劇的她，不僅在去年以網路劇《少女的世界》獲得觀眾一致好評，日前也確定出演新作《還魂》，與李宰旭、庭沼珉等人一同合作喜愛 ARIN 的朋友千萬別錯過！

YouTube 搜尋量 Top5: BLACKPINK - Jisoo

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今年較以個人活動為主的 BLACKPINK 熱度依然不減，而首次以演員身分出道的 BLACKPINK JISOO ，淡雅的氣質、精緻的外貌讓人一眼難忘外，更擁有「韓國典型美女代表」之稱，不僅數次登上《ELLE》、《VOGUE》等時尚雜誌封面，成為時尚新寵兒的同時，更在今年 3 月收到國際大牌 Dior 的邀約成為全球代言人，魅力無極限的她就連 Dior 的 CEO 都公開表達了對 JISOO 的喜愛，而先前因陷入歪曲史實風波而一直被韓國網友們抵制的新劇 《雪滴花》，也終於在排除萬難後定檔於 12 月 18 日開播，而首次單當女主角的 JISOO 會帶來怎樣的精采演技，就讓我們一起期待，屆時大家千萬記得死守放送唷！

YouTube 搜尋量 Top 4: aespa - Winter

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出道前唯一沒被黑料攻擊的 aespa 成員 WINTER，水汪汪大眼睛、自然挺鼻、櫻桃小嘴及精緻鵝蛋臉型，拔尖的神顏值絕對稱得上是數一數二的門面擔當，更在出道不到一年的時間內就登上「最美面孔」排行前十名人氣不容小覷的同時，在舞蹈、歌唱實力都樣樣出色的 WINTER，更是出道前就被粉絲們拱為是「希望能單飛的成員」，不僅外貌出眾就連實力都備受認可，絕對是天生當明星的料，而出道後的直拍觀看數更是可觀，公開不到一個禮拜的時間內就突破百萬點擊率，更曾多次擠下潤娥、 JENNIE 等前輩，成為個人品牌評價第 1 名的女愛豆，不論是實力、品行都兼備，能榮登排榜第四確實是當之無愧。

YouTube 搜尋量 Top 3: BLACKPINK - Jennie

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不論幕前幕後活動都備受關注的｢人間香奈兒」 JENNIE，擁有一張獨特的厭世臉、可甜可鹹的反差萌性格更是讓她圈粉無數，除了在生日當天開設 YouTube 頻道《Jennierubyjane Official》和粉絲之間多了一個可以溝通之外，對時尚略有涉略的她，在今年三月更以編輯身份於《VOGUE KOREA》正式出道進軍時尚界，並獲得了 CHANNEL 的青睞為其拍攝宣傳照，正式晉升成為時尚圈名人的 JENNIE ，獨特的穿衣風格及品味，絕對是眾多女孩心目中的穿衣典範，相信未來能看到更多關於她的時尚訊息，身為潮流人士的各位千萬記得關注唷！

YouTube 搜尋量 Top 2: BLACKPINK - ROSÉ

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今年正式以首張個人專輯《R》 SOLO 出道的 ROSÉ ，成為 BLACKPINK 中第二位單飛出專輯的團員，不僅創下韓國女 SOLO 歌手最高首週銷量與 MV 最快突破 1 億觀看次數的紀錄外，在今年終於開通個人 YouTube 頻道《ROSÉ Official》的她，僅在 15 個小時內訂閱人數就突破百萬大關，榮獲現居韓星個人 YouTube 訂閱排行榜第 6 名，從種種驚人的紀錄來看，就知道她會登上搜尋量最高女愛豆 TOP 2 並非不無道理，人氣居高不下的 ROSÉ 也獲得了國際珠寶大牌 Tiffany 的青睞成為代言人，只能說 BLACKPINK 所有人的吸金能力真的是不容小覷，未來也期待 ROSÉ 能帶來更多不同的樣貌及新作品。

YouTube 搜尋量 Top 1: 太妍

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來到眾所期待的第一名！自 2007 年以少女時代出道至今已經歷過 13 個年頭的太妍，儘管後輩們實力堅強、人才倍出，但依然撼動不了素有精靈王、信聽女神等頭銜的太妍，不論是唱歌、舞蹈全都在線因超強實力而擁有眾多美名的她，在綜藝《驚人的星期六》中獨特藝能感、加上活躍的表現皆獲得觀眾一致好評外，今年新出的全新數位單曲《Weekend》表現也相當亮眼，歌曲一出遍攻占各大排榜第一，更被網友大讚「果然是能夠永遠相信的金太妍」人氣不容小覷，雖然近期因為「炒房風波」而陷入爭議，但相信太妍定能挺過風波，還沒體驗過太妍獨特藝能感的各位也不妨可以去看看《驚人的星期六》唷！

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