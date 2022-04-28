峮峮罕見脫了！台灣啦啦隊「Passion Sisters」成員峮峮（吳函峮）先前推出第二本個人寫真集《QUNing》，平時深藏不露的她，其實是個隱乳女神，擁有 E 級好身材。近日，她難得曬出比堅尼照，造福粉絲。



峮峮罕見辣曬E奶好身材

日前，峮峮在IG PO出比堅尼照。照片中，只見她穿著湖水綠的比堅尼，外面披上白色薄紗，肌膚若隱若現，腹部平坦，顯得上圍的雄偉，陽光照在峮峮身上，白皙肌膚亮到會反光，如同擋不住的女神光采，加上招牌的甜美笑容，療癒人心，天使臉蛋加魔鬼身材，讓大批網友看了直呼戀愛。

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照片曝光，引來上萬網友按讚朝聖，大讚「可愛又漂亮又辣」、「超美」、「女神」，還有不少日本粉絲在底下留言，足見峮峮在台日兩地的高人氣。

說到峮峮就不能不提她在日本的高人氣，峮峮因「炸裂陳子豪」影片紅到日本， 二度登上日本集英社出版的《週刊YOUNG JUMP》封面人物，連日本尊尼事務所人氣偶像菊池風磨都拜倒在她石榴裙下，在綜藝節目上公開表白「真的很喜歡她」。

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