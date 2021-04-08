啦啦隊女神被胸襲！元兇曝光粉絲嬲唔落　峮峮：5歲以下都可以

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-08 09:00

台灣啦啦隊女神峮峮（吳函峮）出席水餃品牌活動，日前她一張和中信兄弟啦啦隊長吳小白兒子洋洋的合照吸引2萬粉絲按讚，照片中洋洋的小手就大喇喇放在她的前胸，讓粉絲們又妒又羨，峮峮笑說，當時很專心在跟洋洋玩，沒注意到洋洋的手放在哪：「小朋友沒關係，就摸吧，5歲以下都可以，只要肯理我都好！」

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峮峮日前宣布加入《飢餓遊戲》主持群，她說原本以為啦啦隊已經夠累：「沒想到啦啦隊加上外景節目才叫真正的累」，她到家通常時間已經很晚，隔天一大早就又要起床：「真的很餓又很累，但也很好玩，他們都很照顧我。」她本來還希望自己能維持白皙肌膚，但出了一整天外景，發現根本是不可能的任務：「我前陣子很認真擦防曬和吃維他命C，但出了幾天外景，就又打回原形。」

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她也因為工作量大增，養成不管到哪都能馬上入睡的本事，連衣服都沒時間洗，她自爆汗濕的啦啦隊制服只能在陽台曬乾再穿，記者虧應該有粉絲會想買她的原味制服，她驚呼「怎麼可能啦，那個汗不是開玩笑耶，真的是爆汗那種，流了一整天還是會有汗味。」

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