「啦啦隊女神」峮峮全新應援片令網民著迷！6秒用10分鐘都看不完

開罐
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無論在台灣或是日本都有著高人氣的中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員峮峮（吳函峮） ，水汪汪的大眼配上超甜美的笑容，迅速擄獲大批粉絲喜愛，近期隨著中華職棒新球季在 3 月 13 日正式開打，一段全新的峮峮應援影片在社群曝光，「啦啦隊女神」迷人的模樣讓網友看了興奮直呼：「短短 6 秒為什麼看了 10 分鐘看不完？」

2017 年憑藉著在棒球場邊的應援熱舞影片風靡社群、一戰成名的峮峮，這些年即便節目邀約不斷、工作滿檔，仍舊不忘最愛的啦啦隊活動，也使得相關應援系列的影片在 youutbe 上締造百萬點擊，足見她的高人氣。近日峮峮在 IG 曬出工作日常側拍影片，只見她穿著中信兄弟球衣搭配藍色短裙，俏皮的將棒球帽反戴模樣如鄰家美少女，隨著音樂擺動的模樣依舊吸睛，更別提最後女神還對著鏡頭比出「手指愛心」，可愛慘了。

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峮峮分享這段全新應援影片後，至今觀看次數已突破 35 萬，網友紛紛留言表示：「重複看了 30 次正常嗎？」、「為什麼這個影片看了 10 分鐘看不完」、「好辣の山君」、「沒什麼好看的 就看了一小時…」、「連女生都抵擋不住的可愛耶」、「可愛💕」。

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【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】

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