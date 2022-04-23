各位都看完這一季的漫畫改篇日劇《妻子變成小學生》了嗎？本劇講述身為妻子與母親的貴惠，在因車禍過世十年後，奇蹟般地以小學生的模樣回到家人的身邊的故事，不只劇情感人，其中也有非常多溫暖的小細節。



寺咖啡

經常出現於劇中的這間「寺咖啡」位於寺廟旁，是由寺廟僧侶所開設的小店，不僅是新島一家經常光顧的咖啡廳，也是劇中各個角色排解煩憂的地方。

由演員柳家喬太郎出演的僧侶老闆，每次都會告訴客人說「我看到誰在你旁邊、誰說……」，雖然大家都覺得老闆是在呼攏敲詐，不過看到最後就會知道老闆說的都是真的，也會發現其實他是個很溫暖的人。

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寺廟米蘇(ティラミス)

每當劇中角色來到咖啡廳的時候，老闆都會準備一份每日甜點，並以佛教與甜點的諧音來取名，像是第3集中的甜點－寺廟米蘇（寺ミス），就是取寺（てら）與提拉的相似音，取名為寺ミス(ティラミス)。

坐禪紅豆湯(ぜんざい)

而第5集中的坐禪紅豆麻糬湯（坐禪ざい）也就是坐禪（ざぜん）與ぜんざい（紅豆麻糬湯）的結合。

佛鬆餅(仏ーキ)

接著是第6集中的佛鬆餅，也就是仏（ほとけ）和ホットケーキ （Hot cake）的諧音梗，所以出現在劇中的鬆餅上，也有一尊佛像，是不是很有趣呢?

出家泡芙(出家リーム)

第7集中的出家泡芙則是出家（しゅっけ）和シュークリーム的結合，這個日文字取自法文chou à la crèm，所以念法跟諧音梗也是跟著法文發音。

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彌勒奶昔(弥勒セ〜キ)

第8集中的彌勒奶昔，則是彌勒（みろく）和ミルクシェーク（Milkshake）的諧音。

浮世羊羹(浮世うかん)

第9集浮世羊羹則是取自浮世（うきよ）與ようかん（羊羹）的諧音結合。而在這裡的劇情是老闆和貴惠的靈魂在聊她還在世的事情，老闆接著說了：「我必須為活著的人先著想...」，或許也是在告訴貴惠和觀眾，人生都是得要繼續向前走吧。

曼荼羅(曼荼あらも〜ど)

最後第10集中還有這個超澎派的曼荼羅A la mode水果塔，曼荼羅其實就是我們熟悉的「曼陀羅」，在梵文中的原義是圓形，意指壇場、壇城、道場，後來也延伸為以圓形為主的萬象圖像、編織等等，所以在劇中的水果塔也是以這樣的概念去堆疊出來的。

溫暖又充滿禪意的「寺咖啡」

看完《妻子變成小學生》中的甜點7選，是不是覺得編劇真的太用心了呢！除了諧音梗之外，其實筆者認為這些諧音梗所帶有的禪意，也都是跟著劇情息息相關的，透過寺咖啡的僧侶老闆，以及這些充滿禪意的甜點，讓活著的人們與逝去的靈魂有所連結與對話，真的太讓人佩服啦！

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