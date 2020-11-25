30歲處男為什麼是魔法師？立即解構爆紅日劇劇名來源及意義！

近期影視圈刮起一陣BL風，繼台片《刻在你心底的名字》爆紅後，換本季日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》接力引起熱議，改編自Twitter短篇漫畫，由犬系男星赤楚衛二、輕熟男町田啟太演出，該劇在豆瓣網拿下9.2高分，也衝上「網路口碑日劇聲量」排行榜第四名，近三個月有8510筆討論，好感影響力有7.2分，其超長劇名也引起網友討論「單身魔法師」的說法，是從何而來的呢？

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為什麼單身多年會變成魔法師，不是巫師、麻瓜之類的呢？這個說法起源自2006年的日本無厘頭搞笑漫畫《萌系魔法師》，劇情講述一群打扮成少女的黑道，他們比拼的武器不是槍械，而是使用各類魔法，其中擁有處男身份的萌系魔法師，可以使用強大的「禁斷萌系魔法」，這個梗也被許多單身網友自嘲，進而發明了一套「魔法師轉職表」。

「你有沒有聽過這樣的傳說？直到30歲還保有童貞的話，就能夠使用魔法⋯⋯。」出自《萌系魔法師》漫畫中的經典台詞，讓網友發揮創意補充系列「單身魔法師轉職表」，以每5歲為一個區間，守住童貞到30歲就能成為高級魔法師，時間越久能發揮的魔力越大，40歲是魔導士，60歲是賢者，70歲可當上法神，直至今日仍有鄉民若過了30 歲保有童貞，會稱自己或對方「轉職當魔法師」，也演變成當今日熱門日劇的名稱 。

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