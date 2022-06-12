加拿大移民｜YouTuber分享生活介紹樓盤　教搵工貼士東西岸大不同

不少人嚮往到其他國家生活，認為外國的生活配套較完善，不過，要踏出人生重要的一步之前，除了考慮個人的經濟能力外，還會擔心當地缺乏工作機會，又或者要重新開始，或由低做起，收入大減。全職Youtuber史丹尼於2016年舉家移民到加拿大，他表示當地其實不乏工作機會，若然先了解當地的工種分佈，或有助更快覓得理想職業。此外，加國的教育制度亦與本港截然不同，作為家長又了解多少？



隨著近年愈來愈多港人移居加拿大當地生活，華人食品店鋪愈來愈多，滿足港人及其他華人的需要。（圖片來源：KO阿佬Facebook專頁）

「養兒一百歲、長憂九十九」，為人父母，作出任何決定前，都先考慮小朋友未來的發展。育有2個女兒的史丹尼都不例外，早在女兒小學時就有移居加拿大的計劃，而且太太擁有加拿大籍，因此乘著2016年加拿大元匯率大跌的機會，提早移民當地部署。作為一個過來人，他的經驗或可作為你的借鏡。

科技集中西岸 金融多倫多較蓬勃

史丹尼目前是全職Youtuber，不過成為全職「網絡人」前，也在華人食品代理公司工作過，3年前才開始拍攝Youtube分享生活，慢慢吸引到地產公司的注意，找他介紹樓盤，2021年史丹尼才正式成為全職Youtuber，《在KO阿佬-史丹尼Koarlo》專頁中分享與家人在當地的生活，推介樓盤。

他說，加拿大的經濟結構與香港截然不同，前者主要側重本土生活需要，金融活動主要集中在多倫多，毗連美國金融中心紐約，因此不少跨國企業、銀行都會在多倫多設立分公司，金融發展亦較蓬勃。反之，不少科技公司巨頭都集中於加拿大西岸，包括了亞馬遜、微軟、EA Games等，故熟悉資訊科技業的移加港人於當地的競爭力一般較高。

史丹尼轉做全職Youtuber之後，會不時為不同地產客戶拍片介紹當地最新樓盤。（圖片來源：KO阿佬Facebook專頁）

難回老本行 調節心態更重要

史丹尼亦坦言，香港是國際金融中心，基金管理、採購、會計等工種比比皆是，反之加拿大大部分地區的工種多以滿足本地居民生活為主，投資、基金管理等專業工種的需求遠遠比不上香港，就算身處多倫多的港人，亦需要面對多國專才的競爭，因此移加後想重拾老本行就更困難。他又指，身邊有朋友因為抵埗後工作量大減，而且未能重返本行，移加後心情更低落，故提醒有意移加的港人，除了考慮家庭的經濟負擔能力，個人心態上亦要放鬆，「未搵到工就當畀自己放一年大假吧！」

按住所校網分配 毋須向學校叩門

說到小朋友的學業，身為家長會特別關心。在香港，小朋友年紀小小已需「過五關、斬六將」才可以穩入名校，但加拿大的教育制度相對完善，令作為家長的史丹尼減輕不少壓力。一般來說，當地的校網以省畫分，以史丹尼居住的高貴林港為例，區內有多間小學及中學，如非報讀教會或私立學校，學生基本上已決定升學的學校。當地政府會按住所，分配就近學校，家長一般亦毋須為子女叩門，而且公立學校的課程和師資的質素亦有保證，學生畢業後都可以升讀原區中學。

小朋友開始時難適應 一上課便哭

大人適應力高，可以說走就走，不過對於小朋友來說，要面對新環境，人生路不熟，加上語言不通，初時難免未能適應，被史丹尼戲稱「史女包」的兩個女兒亦不例外。她們移加時分別只有4歲和2歲，英文水平只懂皮毛，對於要在全英語的環境中學習也是一項挑戰。他說：「基本上首一個多月，到學前班就只有哭，哭夠了就兩姊妹靜靜坐在一旁，經過老師一輪的努力，才慢慢融入當地的學習生活。」移加7年，史丹尼樂見小朋友的轉變，不單英文溝通水平更好，亦認識了很多新朋友，平日下課外亦毋須趕上補習班，有更多親子時間。現期望兩個女兒可以有更理想的成長環境。

「史女包」移居加拿大之後，課餘時間有更多機會與家人一同遊覽不同地方。（圖片來源：KO阿佬Facebook專頁）

移民加拿大4大主要方式：

1. 技術移民：根據專業技術類別，當地政府制定一系列評分制度，只要取得67分，同時有足夠流動資金，即可獲准移民加拿大。



2. 投資移民：申請人與配偶須共同擁有200萬加元淨資產，及於申請移居前5年內擁有2年管理經驗。



3. 創業移民：於當地開設公司，業務須獲指定投資機構支持，另外英語或法語能力達CLB 5級以上。



4. 「加拿大救生艇計劃」：持有BNO或特區護照的港人，只要在5年內於加拿大大專或以上學歷畢業，即可申請為期最多3年的開放式工作簽證，申請人可以透過在加拿大讀書或工作, 取得永久居民身份。配偶或伴侶以及子女亦可申請一同前往加國，無須僱主擔保，但要在加拿大大專畢業或擁有一年在加拿大工作的經驗，即可申請加拿大永久居留權。



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