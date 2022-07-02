只要打開社群媒體，就能看見熟悉的「粉紅身影」？由日本漫畫家遠藤達哉創作的《SPY×FAMILY間諜家家酒》繼動畫播出後紅遍全球，不僅橫掃多個影音串流平台排行，劇中女兒角色「安妮亞」的迷因更是在各平台上洗版。



近日，一組Cosplay的照片在Twitter上瘋傳，只見日本妹神還原《間諜家家酒》中的媽媽「約兒」，一舉一動彷彿從漫畫走出來般，令粉絲們驚豔不已，眼利的網友也揪出Coser的真實身分，大讚「別當偽裝夫婦了，我們直接結婚吧」。

近日，一組《間諜家家酒》的Cosplay照片在Twitter上掀起轟動，從照片中可見，日本妹化身成劇中身兼殺手及媽媽身分的「約兒佛傑」，身著一襲黑色洋裝，手持針狀的武器，楚楚可憐卻又凜然的模樣，彷彿真人約兒一般，令人想再多看幾眼。

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照片掀起熱議，許多網友紛紛留言讚嘆：「超像約兒本人的」、「超漂亮的，簡直就是真人了」、「這是神嗎？也太棒了吧」、「還原的很成功耶，衣服的設計也很漂亮」，也有人開玩笑稱，「媽媽！太帥氣了！」、「簡直超乎想像，別當偽裝夫婦了，我們直接結婚吧」。

據悉，照片中的女性正是日本知名Coser Akase Akari（あかせ あかり），在Twitter擁有超過24.9萬名粉絲，TikTok的追蹤人數達130萬人。Akase Akari出生於2001年，高中畢業後就開始玩Cosplay，在網路上擁有相當高的人氣，2020年她開始從事寫真偶像的工作，2022年更發行第一張個人單曲，正式以歌手身分出道。

因Cosplay時角色還原度極高，讓Akase Akari有了「2.2次元Cosplayer」的稱號。她的第一張單曲《戀情的去向》（恋ノ行方）也是日本動漫《戀上換裝娃娃》的片尾曲，Akase Akari在歌曲的MV中打扮成女主角「喜多川海夢」的模樣，更還原劇中多名角色的造型，而被粉絲們譽為「真人版海夢」，一系列照片都讓網友們怦然心動。

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