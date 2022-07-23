台灣啦啦隊員女神林襄，在近日推出全新寫真書《與你襄愛》，在寫真書中，有一組穿著短袖上衣在家中做家事的照片，其中在陽台曬衣服，因雙手高舉，直接炸出渾圓的南半球。



另外，在彎腰澆花時，因視角由背後拍攝，也讓胸前的豐滿形成完美的水滴形狀，令人目不暇給，林襄也特別分享了自己維持完美胸部的秘訣。

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林襄坦言，自己在睡覺時會穿著睡眠內衣：「雖然很辛苦，會有被束縛住的感覺，但我覺得真的差滿多的。」林襄坦言，自己一開始也是為了舒適度睡覺不穿內衣，但那陣子在洗澡或照鏡子時發現胸型有點跑掉，讓她趕緊穿回睡眠內衣調整胸型。

另外，林襄表示，自己平常由於球季開打時一直都有在運動，所以就算爆吃體重也不會有太大的變化。但現年24歲的林襄指出，隨著年紀漸長有自覺代謝變差，也因此除了每天練舞外，她每週還會再找時間上健身房重訓，增加肌肉量。

最後，林襄坦言，在這段時間除了暴增的粉絲數外，也是有不少的負面評論，自己過去面對負面的評論其實會難過很久，最長的達3個月，但現在大概生氣3分鐘就會看開。她表示，有段時間對自己很沒自信，會懷疑自己是不是不夠好，甚至曾想過放棄演藝路，但後來思考過後決定加強自己的技能。

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