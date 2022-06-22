21歲韓女演員扮小學生冇人睇出　IG照同樣不科學　網民：未長大過

細數韓國演藝圈著名的「童顏女神」，從演員界的林秀晶、張娜拉、朴寶英，到KPOP圈公認的2NE1成員Dara……不論他們已經出道10年、20年，始終不變的凍齡美貌，常常讓網友崩潰懷疑：「是不是只有我老了？」尤其是在28歲時還飾演高中生的朴寶英，毫無違和的扮相，當時可是震驚全網，沒想到現在有一位演員更不科學！



網劇小學生女主爆紅 原因卻是因為「年齡」？

韓國YouTube平台Cheeze Film以製作戲劇、廣告小有名氣，最新推出的一部網劇《나쁜소년：친구를 구하려다 눈을 잃었다》，劇情以小學生之間的故事為主軸拍攝，男女主角可想而知當然都是小童星，可以看到片段裡，小男孩頂著小瓜呆頭與短髮的小女孩高水準對戲中，小女主角純真的大眼睛、嘟嘟的臉頰肉讓觀眾們秒融化啦～

沒想到官方卻揭曉，這位「小學生女主角」居然已經超齡，而且還不只超齡一點點！？劇中角色設定大約11、12歲的年紀，臉蛋超稚嫩的演員「김윤희」，現實中其實已經成年滿21歲，真實年齡公開瞬間全部網友驚呆到只能洗版一排：「？？？？？？？？」

點擊放大瀏覽這位21歲女演員戲裏戲外的照片▼▼▼

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這難道是一個外表看似小孩，「童顏程度」卻過於常人的大學生（笑）？真相一公開讓大批網友一時都難以接受，直到翻出김윤희2年前的高中制服照＋畢業宣言影片，才稍稍相信，而且不只臉蛋根本是小朋友，김윤희連身高、身材都很「迷你」，跟真正13歲的男主角小童星站在一起時，嬌小到被網友懷疑「有用CG偽造身高」。

網友紛紛留言：「已經不是童顏水準，是沒長大吧！」「我小學時候長得比他現在老很多」、「他如果出身在中世紀，會被懷疑是巫女抓起來吧」、「這真的太衝擊了！已經超越童顏的範疇了吧？」「根本是大謊言，臉看起來才幼稚園」，也有網友替他擔心（？）：「這程度的童顏，演成人角色的話反而會有阻礙吧？」讓這位新人演員關注度暴漲，妞編輯倒是很期待他未來演出成人角色～

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