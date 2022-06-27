近日一條女生捉姦片在TikTok瘋傳，外國一名女生返家時驚揭老公半裸躺在床上，而最令她震驚的是，睡在自己床上的小三，竟是親生母親！女兒立即開機拍攝二人醜態更怒斥小三阿媽：「你有無當過我係你個女！」



網上影片截圖

該網上瘋傳影片約三分鐘，已有超過200萬人觀看過。從片段中所見，一對狗男女當場「斷正」，二人躺在女生的床上，男的只除淨條底褲，而阿媽則穿上了睡衣。拍片女生在片段中怒斥「和我阿媽？你認真？」

女生指二人趁她返工時「鬼混」，母親竟反駁指女生只顧著返工，不懂怎樣「照顧」自己的男人，更指這是「我哋之間嘅事」，要求女兒別把影片公布出去，「我係妳媽媽啊！」令女兒更怒不可遏，「我不在乎妳是誰，妳根本不在乎我是妳女兒！否則怎會跟我孩子的爸爸睡？」

在兩母女爭執期間，男方一直不發一言，女生怒極要求二人立即離開自己張床和間屋，片中更指男方一直食「拖鞋飯」，家中的衫褲鞋襪和手機都是由她所贈，所以離開時無權拿走任何物件，包括身上的衣服。

賤男其後施施然起床，更辯解是外母說「她想要睡在這裡」，所以才讓她躺在旁邊，暗示二人沒有發生越軌行為，不過女生並沒有接受對方解釋，只說他一直講大話。

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親眼目睹自己另一半跟阿媽鬼混又的確晴天霹靂，不少網民都戥這名人妻不忿，「正一狗男女」、「美劇才有的情節」、「個阿媽仲好意思咁講」，大家對事件又有何睇法呢?

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