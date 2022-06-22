【葉劉淑儀/行政會議/召集人/李家超】候任特首辦今日（22日）公布新一屆政府行政會議成員名單，由新民黨主席葉劉淑儀出任召集人。有網民對此不感意外，認為葉劉非常夠班，直言以她的履歷，已經完勝現在的官員。



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名單16名非官守成員中有9人留任，新加入的7人包括民建聯立法會議員陳克勤、工聯會會長吳秋北、立法會財委會主席陳健波、食物及衞生局前局長高永文、擔任李家超選舉代理人的全國政協委員陳清霞、恒生銀行前行政總裁梁高美懿，以及「公職王」鄭慕智。李家超表示「他們各人在不同範疇擁有豐富經驗，能夠協助我作出重要的政策決定。」

有網民指葉劉淑儀雖然常常被戲稱為「姐姐」，指她一直葡萄「妹妹」林鄭升得更快，不過一看她的履歷，發現她確實是有料之人，「又唔怪得佢咁唔忿氣」。原來當年葉劉升職的速度如白金升降機，「對比林鄭仕途，升到同一個level葉劉仲快過佢3年」，直言「未必鍾意佢，但都佩服佢」。

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