林鄭班子最後倒數　9個高官任內膠事：陳帆睇新聞先知沙中綫出事

【林鄭月娥/李家超/行政長官/任期】本屆特首任期還剩2個星期，林鄭月娥的班子可說已經進入最後倒數，早前林鄭表受傳媒訪問時表示，指自己對中央及香港市民無愧。林鄭任內出現大量社會事件，亦經常被批評自大、不聽勸。而她的管治班子，5年來亦鬧出過不少笑話及烏龍。



👉李家超｜6屆行政長官邊個學歷最高？網民：最緊要做到嘢 !

林鄭月娥任內面對修例風波及疫情衝擊，日前稱自己交出「無愧於自己的成績表」，新民黨主席葉劉淑儀更表示，林鄭是回歸以來最辛苦的特首。不過有網民認為，不少風波都是她「自己搞出來」，而且其管治班子表現亦不出色，給人一直「行行企企」的感覺。更不時鬧出一些笑話和烏龍，例如本身是港鐵管理層之一的運輸及房屋局局長陳帆，在港鐵沙中綫多個車站被揭發施工出現問題時，竟然指自己「睇新聞先知」。

而早前負責統籌防疫抗疫事宜的民政事務局局長徐英偉，因未有遵守防疫規定，出席人大代表洪為民的生日派對，最後要落馬收場。其實他之前亦鬧出過火警食糖水事件，已經被網民炮轟。

👇👇👇林鄭班子9個高官任內膠事👇👇👇

+ 23

👉中大生呻讀書脫貧時代已經過去 列6大無前途神科醫生律師都上榜

大家會如何評價林鄭及她的班子，這一屆的成績？留言分享一下看法吧！

同場加映：李家超選特首變吹奏大會 11句花式歌頌：香港如此多嬌還看家超

由參選到當選，李家超幾零負評，不論選委、上司、下屬曾日老師甚至同學，都對他大加讚賞，有如成為一個「誇誇大會」。李家超公務生涯數十年，在不同領域都是「有朵之人」，不少人都分享跟他共事的經歷，亦出現不少金句。除此之外，亦有不同界別人士開始稱李家超是合適人選，當中不乏讚美之詞，但有的卻令網民感到「吹奏過頭」，太過誇張。👉即睇有幾誇張👈