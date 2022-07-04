被稱爲香港四大才子之一的作家倪匡於7月3日離世，有不少港人在網上悼念。當中有網民講到倪匡的影響力龐大，甚至遠在英國的曼徹斯特中央圖書館也收藏了他的《衛斯理故事珍藏版》一系列作品……



（香港電影編劇家協會短片截圖）

倪匡於昨日（7月3日）下午時分離世，享年87歲。網民在感嘆香港又失去了一個偉大作家同時，亦翻出他的不少事跡。Facebook專頁「舊時香港」分享到，倪匡的影響力遍佈香港和海外華人社會，英國的曼徹斯特中央圖書館甚至有《衛斯理系列》的藏書；裏面另外有兩位香港作家的作品也一樣齊全。

（Chris Curry / Unsplash）

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外國圖書館藏有一整套中文系列小説的情況並不多，這是金庸、亦舒和黃易等少數作家才有的待遇，亦代表倪匡是備受認可的作家之一。記者到曼徹斯特圖書館的網頁了解時發現，曼徹斯特中央圖書館的確存有57本倪匡的作品。但網頁上只寫上Adventure story和數字編號，並沒有附上作品封面，而且編號也有不連貫之處，似乎缺了幾本。

（Manchester Libraries 網站截圖）

有網民提到有大量中文藏書的倫敦查寧閣圖書館（Charing Cross Library）早在30年前便已經有倪匡的書。另外亦有人分享自己在牛津大學、悉尼、多倫多等地的圖書館都見過《衛斯理系列》的書，令不少網民感嘆可能香港的圖書館也沒有外國的這般齊全。

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