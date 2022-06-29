《Yes!》校花校草選舉復活　鄧麗欣黃宗澤都曾參加還有這男團成員

【試當真/Yes!校花校草選舉】校園暗藏不少男神女神，隨時你身邊的同學都可能是潛力股，近年娛樂圈復甦更令校花校草選舉復辦，並由試當真及《Yes!》合作。其實不少藝人都是因為這比賽才被發掘，絕對是造星的搖籃之一！



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YouTube頻道試當真宣佈舉辦《校花校草 The Next Era 2022》比賽，更請來羅家英及李麗珍客串宣傳短片，只要年滿13歲、持有有效香港永久性居民身份證、同時是香港各中學或大專院校的全日制學生（包括應屆DSE考生）就可以參加。

試當真請來羅家英及李麗珍客串宣傳短片 / YouTube截圖

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比賽標榜不設評判，100%由觀眾決定參賽者可否留低。第一輪「Fo毛」（試當真NTR持有人）可先票選30強，之後會由觀眾一起投票，表演方面亦沒有限制，勝出者更可簽約成為試當真藝人。

勝出者更可簽約成為試當真藝人 / IG @ngaionchi_kathy

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比賽與已停辦的雜誌校花校草選舉感覺相似，事實上試當真的確與《Yes!》、JFFT及叱咤903商業二台合作，所以今次可說是另一形式的復活。其實不少藝人都是參加這比賽之後就被發掘入行，例如Stephy及黃宗澤，更有一位現役男團成員都玩過！

👇點撃圖片看《Yes!》校花校草出身藝人👇

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