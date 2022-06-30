【劉宋威/威威/威威豬/荃灣豬肉檔AK】有「荃灣豬肉檔AK威威」之稱的威威(劉宋威)近日是非不斷，先後被指曾是黑社會及傳銷，現在更有指他參加過毒品派對，有吸毒習慣。為了力證清白，威威日前主動去化驗所做毛髮驗毒，不過有專家指原來檢測頭髮都有漏洞，結果更隨時出現誤差！



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荃灣豬肉威威（劉宋威）最近不斷被翻出黑歷史，包括過往全身紋身的疑似舊照、又被指曾做傳銷等等，不堪網民困擾及壓力的威威，拍片解釋時更激動落淚，哭訴自己被指是黑社會：「我都係基層出身，屋邨長大，點解有紋身就唔係好人，要俾人歧視？點解我工作係賣豬肉，揸住把刀就俾人話斬人？」

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近日又有傳聞指威威曾參加毒品派對及曾吸毒，他為澄清指控，近日主動到化驗所做頭髮驗毒。有報章消息指，化驗師在威威頭部左右和後腦各剪出約4厘米長的頭髮，更指頭髮長度超過8厘米的話「肯定能追溯到過去半年的身體狀況」。

不過就威威澄清行為，部分網民不表認同：「即係無否認自己坐過監？」、「個底又花個身又花，無才藝無演技，得個豬鼻，成日帶住口罩，上台表演斬豬肉？」、「我想睇陳凱琳一家驗頭髮，唔係你啊」。到底頭髮驗毒又是不是最準確的方法呢？

阿威祝大家520快樂。(阿威ig)

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台灣中山醫學大學附設醫院曾指出，毛髮中因沒有酵素，令殘留的藥物會比排泄物多，不過新生的頭髮需要1星期才會冒出頭皮，所以仍有漏洞。而且毛髮是由蛋白質組成，容易被外在因素破壞，包括染髮、漂髮、電髮等，只要髮質不好或受損，驗毒時一樣會造成困難。

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眼睛是靈魂之窗，可以看出性格與人際關係，擁有一對桃花眼的話更是人緣、愛情和事業運都相當強。姜濤和「荃灣鮮肉AK」阿威的雙眼同樣電力十足，令一班Fans神魂顛倒，到底好的眼睛面相又有甚麼條件呢？

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