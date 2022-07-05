倪匡逝世｜2022上半年12位辭世的香港名人　網民：港人才明白這痛

【倪匡逝世】香港著名小說家，「四大才子」之一的倪匡於7月3日離世，享年87歲，而前一日(2日)拍攝多部膾炙人口作品的著名導演羅啟銳也離開人世，對香港人來說有著莫名的痛。2022只過了半年，卻已經有12位名人離開了我們……



倪匡和羅啟銳日前離世，港府均有發悼文以表懷念。屈指一算，2022年只過了一半，但香港已有12位名人離開了我們，有網民更表示只有「香港人才明白有多痛」……

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👇👇👇2022年離世的香港名人👇👇👇

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【1】倪匡 （87歲）

被封為「香港四大才子」，生前曾寫下多本名著，包括「衞斯理」及「原振俠」系列，是華人科幻小說界中最具影響力的作家，7月3日因皮膚癌在家中安詳離世。

【2】羅啟銳 （68歲）

著名導演及編劇，跟女友張婉婷(右)拍攝多部膾炙人口的經典電影，包括《秋天的童話》、《玻璃之城》、《歲月神偷》等。2022年7月2日因突發性心臟病逝世。

【3】曾江 （87歲）

資深演員，作品超過100部，當中包括不少《英雄本色》、《流金歲月》、《竊聽風雲》等經典之作。2022年4月27日被發現倒斃在尖沙咀檢疫酒店房間，搶救後仍宣告不治，經檢驗後證實當場死亡。

【4】藍瓊纓 (79歲)

賭王何鴻燊按《大清律例》正式註冊的合法妾侍，人稱「二太太」，五名子女分別為女兒何超瓊、何超鳳、何超蕸、何超儀及兒子何猷龍。2022年6月11日，藍瓊纓因癌症於跑馬地養和醫院病逝。

【5】古天農 （69歲）

舞台劇巨匠， 1993年再於中英劇團出任藝術總監，編寫及參與的作品逾20部，《我和春天有個約會》及《 南海十三郎》更多次在港重演。2022年6月23日，古天農被發現於睡夢中離世，死訊於當日經由杜國威宣佈，暫未能確認死因。

【6】楚原(87歲)

香港著名導演，1956年已投身電影圈，太太是花旦南紅。最後一次露面是2018年出席第37屆《香港電影金像獎》接受終身成就獎殊榮，自嘲拍過幾部X街戲。2022年2月21日逝世，享年87歲。

【7】利陸雁群(利孝和夫人) ( 96歲)

香港社交界名媛， 曾任TVB執行董事，由於時常在電視節目中擔任頒獎和主禮嘉賓，所以「利孝和夫人」這個稱號可謂家喻戶曉。2022年2月12日，利陸雁群在家中逝世，終年96歲。

【8】邵國華（64歲）

資深的電台節目主持人兼《YES!》雜誌創辦人，曾於港台跟倪震、梁繼璋主持《三個寂寞的心》全港節目排行榜榜首。及後患上舌癌，於2022年3月18日離世，未有透露死因。

【9】祝文君 （55歲）

女主持、演員及司儀，80年代初加入邵氐藝員訓練班，由於口齒伶俐轉數夠快，先後主持過《香港早晨》、《K-100通訊站》、《娛樂新聞眼》、《城市追擊》等。2022年2月28日因肺癌離世。

【10】施祖祥（76歲）

前政府高官，回歸前曾任憲制事務司及公務員事務司，葉劉淑儀也曾是其下屬，及後轉任貿發局總裁。2022年5月19日逝世。

【11】簡炳墀 (84歲)

香港賽馬會著名華人練馬師，曾經五度成為香港冠軍練馬師。他一生語出驚人，「有食(實)力」成標誌性金句，2022年2月12日在家中安詳離世。

【12】蔣震 （100歲）

本港老牌工業家，1958年創立震雄機器廠，有「注塑機大王」美譽。他的多名女兒在本港政商界和娛樂圈發展，二女蔣麗芸曾任立法會議員，三女蔣麗萍是歌手，六女蔣麗苑則接手家族生意。2022年3月13日在家人陪伴下離世。

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