2022上半年香港人感受最深10件事　戴兩個口罩、MIRROR飛搶到絕望

撰文：明洞Mandu
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2022轉眼過了半年，由年初疫情爆發到近期社會上令人哭笑不得的事，都有很多經典事跡。香港地標從此絕跡，沉入海底；政府防疫政策令經濟蕭條，人流清零；有人在銅鑼灣慶祝偶像生日，打卡兼搭免費叮叮，普天同慶。

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2022年一開始便已經爆發第5波疫情，香港數十萬人染疫，情況更持續至4月，幸好之後緩和，各行各業都開始復甦。不過在處理緊急及突發事情上，政府處理手法及態度依然被詬病，例如天水圍大停電及緊急警示。

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除了10大經典場面，大家又覺得哪件事令你最深刻呢？留言說說吧！

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2022年已經經過半年，上半年出現了不少奇人奇事，有人莫名其妙地爆紅，前一日仍是普通的豬肉店店員，下一日已經成為KOL；有人金句連發，對著結業店主講「生意好」；亦有人中伏，一個不小心就撞倒了5萬以上的玩具，驚動全香港。

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