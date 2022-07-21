教育及職業博覽｜多個紀律部隊擺攤位　國泰等即場招聘2700職位

今年教育及職業博覽將於7月21日至24日與書展同期舉行，提供升學就職資訊。現場將會有多間求職平台及公私營機構舉辦現場招聘，預計將會有2700個就業機會。一起來看看博覽詳情和有甚麽參展商吧！



教育及職業博覽今年有超過780家機構參展，為學生和求職者提供一站式升學、進修和就業的最新資訊。「教育」專區分爲「本地教育」、「海外及中國内地升學」以及「持續進修」3大展區。除了香港樹仁和恆生大學參展之外，日本、愛爾蘭、芬蘭及瑞士駐港領事館亦會首次參展，提供升學咨詢服務。

（張嘉敏攝）

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歐盟、日本、法國和德國4個受歡迎留學地點也會分別在21日至24日被介紹，由各國香港總領事館代表講解入學要求、籌備過程和校園生活等細節。暑期工作和實習計劃專區「青年廣場」中，則有香港首間青年生涯規劃服務中心——聖雅各福群會Career Sparkle生涯規劃服務參展，提供多項工作體驗活動讓青少年探索個人志趣和能力。

（馬煒傑攝）

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博覽的「職業」專區每天將會有不同主題介紹相關行業的就業趨勢，包括職業訓練局舉辦的主題日、「機電工程日」、「建專業 見未來」和「建造全接『築』」4個主題。除此以外，教育及職業博覽亦設有「招聘廣場」，預計所有參展商將會帶來超過2700個職位。當中將會有國泰航空、QB House、太興飲食集團、亞洲空運中心、ICAC等求職平台及公私營機構舉辦現場招聘；部份更會有即場面試，大家不妨帶同履歷到場，申請適合自己的職位啊！

《全民造星IV》參賽者燒賣

博覽期間還有逾90場活動，除了有英國升學專家陳思銘介紹英國升學策略和教育制度之外，《全民造星IV》的參賽者燒賣——曾業喬亦會到場分享自己尋夢參賽經歷和生涯規劃，還有擁有電視節目主持、教育中心創辦人等多重身份的Patrick Sir林溥來分享由教育轉戰電視界的心路歷程，以鼓勵年輕一代多發掘個人及職業上的可能性。

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