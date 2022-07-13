港男劈炮遞信老細狂追「Hangover」List　Last Day公海電郵神反擊

打工仔跟公司合則來不合則去，本來都是平常事，離職前交代清楚工作細節，也是職場基本禮儀。不過近日有網民分享其公司辧公室趣事，話說他的同事在last day前瘋狂收到老細電郵追「Hangover List」，直至離職當日該同事不但未有交代工作細節，還做了一個舉動，令全公司同事傻眼！



該網民在FACEBOOK專頁「奴工處」投稿，指早排有同事跟公司老細「日日鬧大交」，最後也忍不住遞信辭職。不過因為該同事有不少大Project在跟進中，公司老細想了解各project進度，但又不想再跟該辭職同事面對面交談，於是日日發幾個Email叫該同事列出 「hangover」list。

不過該同事一直沒有回覆老細的電郵，直至last day離職當日也沒有任何跟進，只是發出全世界都收到的Goodbye Email：「好抱歉一直Hangover狀態，唔知要List啲咩出嚟，但係如果你想要follow up嘅Handover List，我諗睇返Email 最方便，所有嘢一直有CC你」，電郵更用「All the best 😊」 做結尾。原來老細一直將「handover」串了做「hangover」，結果事件在公司大暴動，網民稱「笑到我哋成班同事傻咗！」

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網民對事件反應兩極，「老細，我一遞信就變成咗Gameover狀態」、「呢個人肯定係有料嘅人，玩返老細轉頭，佩服」，不過也有網民認為打工應該好來好去，「聽落好心涼，好有出咗啖氣feel，但最終受害都係佢啲同事」、「責任感問題，無論上司點衰我都會完成本份，唔會為啲咁嘅人破壞自己嘅宗旨」、「個世界好細，香港更細，佢好識玩但其實係玩緊自己」。

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作為打工仔被老細壓搾咗咁多年，終於等到炒老細魷魚的一日，雖然妄想自己可以瀟瀟灑灑走一回，但現實歸現實，該做的禮儀和程序還是要做足的。辭職信最重要的就是寫清楚自己Last Day的日期，以及及早和人事部查詢，並計算假期等。其次，遞信的黃金時期當然是星期五收工前一個鐘！這樣可以避免老細捉住你促膝詳談，也可以給彼此有一個週末的時間緩衝。

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