「平行時空」竟是真？宇宙黑洞大揭秘　霍金：可能通往另一宇宙

在浩瀚無垠的宇宙當中，有一處名為「黑洞」（Black hole）的重力場域，凡是經過的任何物體、包含光線在內的電磁輻射都會被吸入，因此也讓不少人好奇，究竟在被吸入黑洞之後會被原地扭曲分解、亦或是通往另一個維度？



【圖輯】霍金：黑洞並不像外界所認定如同「監獄」般的存在…（點圖放大看他怎麼說👇👇👇）

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根據英國《每日星報》報導，由於其吸附所有物質的特性，黑洞也被稱作是宇宙中的大型回收站、大型垃圾桶，而宇宙研究專家相信每一個星系都存在一個大小不一的黑洞，足以清除星系中所有被汰除的一切。

在太陽系中，人馬座A*（Sagittarius A*）就是專屬太陽系的黑洞，然而是否有朝一日也會將地球也吸進去，對此NASA的科學家表示可能性相對較低，但當然也有不少人好奇，如果未來真的發生地球被吸入黑洞的情況，到底會發生什麼事？

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近代最偉大的宇宙理論學者博士史提芬霍金（Stephen Hawking）過往曾經提及，黑洞並不像外界所認定如同「監獄」般的存在，而是有可能像一條單向通道般，可以通往另一個宇宙或空間的道路，不過此說法至今仍未得到科學驗證。

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