撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-02-16 16:39

黑洞可能是宇宙研究和探索中，最神秘和引人入勝的主題，2019 年首次拍攝到的黑洞照片，令人類進一步接近黑洞理論的「假設」。NASA近日公開了哈勃望遠鏡和歐洲太空總署的蓋亞望遠鏡收集到的數據結合，在球狀星團 NGC 6397的核心中，發現多個小型黑洞集合。

👇👇NASA公佈哈勃望遠鏡和 ESA 的 Gaia 探測器收集到的數據，首次在球狀星團發現大量小黑洞群👇👇

天文學家爭辯不斷的黑洞理論中，「中等質量黑洞」（中型黑洞）的討論非常激烈，因為部分天文學家認為超級黑洞是由中型黑洞發展而來，但一直以來對中型黑洞存在的證據不夠確切。今次 NASA 本來打算在球狀星團的核心中找到中型黑洞，竟意外觀察出大量小黑洞存在於球狀星團內，雖然和原計劃的目的不同，但也可能打開了宇宙或黑洞研究的新方向。

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圖片來源：NASA, ESA, T. Brown, S. Casertano, and J. Anderson (STScI)

資料來源：NASA

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