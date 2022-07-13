詹姆斯韋伯太空望遠鏡揭人類從未見過的宇宙　船底座星雲美如天堂

在美國NASA公布詹姆斯韋伯太空望遠鏡（James Webb Telescope）拍下的一系列全彩色圖片後，天文學家們為「太空觀測新時代的開始」而歡呼，這也是迄今為止建造最強大的太空觀測台。



衛報報道，在11日的白宮簡報會上發布第一張圖片後，美國NASA 12日在歡呼聲和外界呼籲中發布來自馬里蘭州戈達德太空飛行中心（NASA Goddard Space Flight Center）的更多圖片，這些照片讓我們得以一窺黎明、探索宇宙深層結構以及研究環繞太陽系以外行星大氣層的潛力。

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最新發布的第一張圖片中，韋伯望遠鏡分析星光穿過一顆名為「Wasp-96b」的行星的頻譜圖，它距離我們大約1150光年，並揭示行星上水蒸氣的存在，不過這顆行星仍因太熱而無法容納液態水、不適合居住。

第二張圖則展示「南環狀星雲」（Southern Ring）、距離地球2000光年，是一團由氣體和塵埃組成的球狀氣體星雲，其直徑接近半光年、巨大且正在膨脹，中心是顆垂死恆星。NASA表示「韋伯望遠鏡將改變我們對恆星如何演化和影響其環境的理解」。

接下來韋伯望遠鏡還拍下距離地球2.9億光年的「史蒂芬五重星系」（Stephan's Quintet）、距離地球2.9億光年，並驚喜地在其中發現活躍黑洞，雖然看不到黑洞本身，但它周圍有物質旋轉被吞噬，這也是韋伯望遠鏡迄今拍攝的最大圖像、超過1.5億像素。

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最後一張圖片則是距離地球7600光年的「船底座星雲」（Carina Nebula），其絢麗、巨大且明亮的星雲相當吸引人，其豐富的內讓容研究人員可以辨別出新生恆星中噴出的氣泡、噴流以及數百顆以前從未見過的恆星。

去年12月25日發射、價值100億美元的詹姆斯韋伯太空望遠鏡被視為著名的哈勃太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）的繼任者，此次收集太空景象也標誌著其科學行動的正式開展。

美國NASA執行該任務的高級項目科學家馬瑟博士（John Mather）表示「我非常激動，也鬆了一口氣。這難度相當高且花了很長時間，很難表達它到底有多難，但我們做到了」。

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