林超英拒開冷氣被打臉？睡眠專家：熱住瞓會危害大腦兼越瞓越攰

前天文台台長林超英日前分享到自己在家工作時，30多度高溫下仍堅持不開冷氣，只靠一把15cm USB風扇消暑，令不少網民深感佩服、大讚有型。不過最近日本就有一位睡眠專家表示，爲了省電費不開冷氣隨時會危害大腦！



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日本媒體集英社日前分享一篇報導，講解夏天睡覺時冷氣調教到甚麽溫度才是最適合的。雖然老一輩經常會説長期開冷氣會對身體有害，但東京疲勞睡眠診所院長梶本修身就表示，睡覺時必需要降低溫度才能讓大腦恢復疲勞。

睡眠中大腦活動會降低，讓大腦溫度降低1°C左右，藉此恢復疲勞。若在夏天晚上不開冷氣睡覺，自律神經就會爲了指示身體散熱提升呼吸溫度、促進排汗等不斷發出指令。結果令本該用在恢復大腦疲勞的睡眠期間，使自主神經過勞，反而進一步積聚疲勞。

梶本修身院長（毎日新聞）

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自律神經主要職責是將氧氣和營養供應給腦部，因爲需要不斷地向身體器官發出指令，所以環境負荷越重、指令就會越複雜，讓自主神經容易過熱。因此，大腦需要時刻保持清涼，而最有效的方法就是降低吸入空氣的溫度。梶本院長就建議應該在睡眠期間也開著冷氣機，讓室内保持不冷不熱的溫度。

最適合大腦的溫度是22至24°C，但身體的適溫與肌肉量成正比，所以不少人的身體舒適溫度與大腦舒適溫度會有差距。男女之間感受到的溫度有差別，也是因爲肌肉量不同所造成的。不過比起身體的舒適溫度，我們應優先考慮適合大腦的溫度以減少大腦疲勞。

梶本院長提到，因爲是夏天而穿得較少也是不適當的。人在睡眠中會通過呼吸和皮膚蒸發失去200至300mL左右的水分，但出汗後若水分不蒸發就不能達到散熱的效果。所以他建議夏天也應該要穿長袖長褲的睡衣並蓋被，填補大腦和身體舒適溫度的差距。

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