居港日本女生讚香港6大特點　習慣咗返唔到轉頭　最欣賞的竟是？

不少朋友都移民外國，有些朋友移民之後能夠適應當地生活，但亦有人開始思鄉。最近有一名居住在香港的日本女生，分享她回到日本卻發現自己不習慣的經歷。她在自己的YouTube頻道中指出香港有６大特別，令她回到日本後特別不適應。



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居港日本女生May，在她的YouTube頻道「May in Hong Kong 私の香港生活」中分享，指自己已經太習慣香港的生活，直言香港在不少方面都比日本方便，令她在久違兩年後回到家鄉日本都會「水土不服」。

她表示香港的交通非常方便，雖然沒有準確的時間表，但卻會有幾分鐘一班車等指示，而且選擇很多。日本就相反，每架巴士都會有自己的時間表，不過有些班次卻非常疏落，有的一天只有班。另外，日本的WiFi網絡覆蓋率低，也令她非常頭痛。

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