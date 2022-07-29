MIRROR演唱會意外Anson Lo被鬧冷血　連登仔理性護航：反應唔切

MIRROR演唱會一部掛於半空的大電視突然墮下，擊中兩名舞者阿Mo和阿峯，其中阿Mo更頸椎重傷。意外發生當刻Anson Lo亦在台上，但被指反應極慢甚至繼續唱歌，態度冷血。面對嚴重指控，雖然連登仔經常自稱「反鏡」，但今次都講道理，甚至為Anson Lo講好說話。



大電視突然墮下，擊中兩名舞者（資料圖片）

MIRROR演唱會昨（28日）晚發生嚴重事故，用威吔掛於半空的其中一部大電視突然墮下，擊中兩名舞者李啟言（阿Mo）及張梓峯（阿峯）。兩人都是與成員Anson Lo經常合作的舞者，曾出現於《Megahit》及《King Kong》等Anson Lo歌曲MV，阿Mo更是Anson Lo大學時期已認識的好友，有多年交情。

阿Mo（右二）及阿峯（左二）是Anson Lo御用舞者

意外發生當刻Anson Lo亦在台上，正與隊友Edan表演《Elevator》，兩人起初背對事發現場，及後聽到驚叫聲及燈光驟停，回頭才發現有人受重傷。Edan先走上前了解，Anson Lo則被指反應極慢，甚至在轉身走向阿Mo後仍繼續唱歌，步姿亦相當風騷。

連登有網民批評Anson Lo冷血：「一個正常人見到咁嘅情況，已經即刻衝埋去睇咩事幫手，仲喺度扭屎忽慢慢行過去，仲繼續唱歌，同我講人性？」雖然平時討論區「反鏡」情緒高漲，不過今次很多人都保持理性，更反過來力撐Anson Lo及MIRROR：「正常都唔會expect紅館發生咁大意外啦，比唔到反應係好正常」、「講到Anson Lo唱少兩句救得返咁，根本歌手係完全唔知發生咩事」、「Anson Lo自己都係Dancer出身，點會想身邊啲dancer出事」。