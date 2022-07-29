MIRROR演唱會意外Anson Lo被鬧冷血　連登仔理性護航：反應唔切

撰文：明洞Mandu
出版：更新：

MIRROR演唱會一部掛於半空的大電視突然墮下，擊中兩名舞者阿Mo和阿峯，其中阿Mo更頸椎重傷。意外發生當刻Anson Lo亦在台上，但被指反應極慢甚至繼續唱歌，態度冷血。面對嚴重指控，雖然連登仔經常自稱「反鏡」，但今次都講道理，甚至為Anson Lo講好說話。

大電視突然墮下，擊中兩名舞者（資料圖片）

MIRROR演唱會昨（28日）晚發生嚴重事故，用威吔掛於半空的其中一部大電視突然墮下，擊中兩名舞者李啟言（阿Mo）及張梓峯（阿峯）。兩人都是與成員Anson Lo經常合作的舞者，曾出現於《Megahit》及《King Kong》等Anson Lo歌曲MV，阿Mo更是Anson Lo大學時期已認識的好友，有多年交情。

阿Mo（右二）及阿峯（左二）是Anson Lo御用舞者

意外發生當刻Anson Lo亦在台上，正與隊友Edan表演《Elevator》，兩人起初背對事發現場，及後聽到驚叫聲及燈光驟停，回頭才發現有人受重傷。Edan先走上前了解，Anson Lo則被指反應極慢，甚至在轉身走向阿Mo後仍繼續唱歌，步姿亦相當風騷。

連登有網民批評Anson Lo冷血：「一個正常人見到咁嘅情況，已經即刻衝埋去睇咩事幫手，仲喺度扭屎忽慢慢行過去，仲繼續唱歌，同我講人性？」雖然平時討論區「反鏡」情緒高漲，不過今次很多人都保持理性，更反過來力撐Anson Lo及MIRROR：「正常都唔會expect紅館發生咁大意外啦，比唔到反應係好正常」、「講到Anson Lo唱少兩句救得返咁，根本歌手係完全唔知發生咩事」、「Anson Lo自己都係Dancer出身，點會想身邊啲dancer出事」。

瞬間有共鳴
盧瀚霆 Anson Lo
姜濤
MIRROR
呂爵安 Edan
陳卓賢 Ian
柳應廷 Jer
江𤒹生 Anson Kong
邱士縉 Stanley
楊樂文 Lokman
王智德 Alton
李駿傑 Jeremy
陳瑞輝 Frankie
邱傲然 Tiger
演唱會
你可能感興趣