郭富城談MIRROR演唱會「監製最清楚」　回帶跳唱天王歷代世一舞台

撰文：明洞Mandu
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MIRROR演唱會因舞台機關故障受批評，郭富城受訪時回應指歌手要擔心表演以外的部份是不合理，引來網民叫好，表示天王都出來講句公道說話。回顧城城多年來的大型演唱會，舞台機關高難度但不會感覺危險，絕對值得幕後人員參考。

MIRROR紅館演唱會演出險象環生，因舞台機關故障受批評 / 資料圖片

MIRROR紅館演唱會因舞台機關故障受批評，首兩晚演出險象環生，成員AK在升降台沒有安全措施下差點跌倒，Frankie「差錯腳」跌落主舞台，M字形的天梯更因搖搖欲墜而被取消。

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網民形容MIRROR演唱會監製要負最大責任，舞台機關已是「蔗渣價錢同味道」，鏡仔又只得兩日時間踩台。郭富城出席香港國際電影節活動時被問到看法，他表示自己通常有3至4日時間踩台：「同事會特別提醒地勢同埋危險位，等我到時更加小心，仲會另外租個地方搭個1:1舞台，事先熟習。」

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城城又說歌手不應該要擔心表演以外的部份：「監製應該係最清晰，好多時內部開會最多，歌手一定係最專注表演。內部應該要不斷檢討，解決問題，唔會令歌手擔心，去到表演者都要解決係唔合理，佢哋綵排時已經要係妥當晒。」其實城城多年來的大型演唱會都有加入高難度元素，但不會因機關太Hea而擔心他受傷，更有舞台設計打破健力士世界紀錄！

👇點撃圖片看城城演唱會舞台設計👇

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網民大讚由舞者出身的城城分享自己經驗，有說服力之餘又幫到後輩發聲：「Aaron演唱會咁多機關同變化，真係最有資格出聲」、「舞台王者」、「佢講完唔會再有人叫MIRROR同班Dancers自己執生」。

同場加映：MIRROR演唱會丨升降台故障AK險半空墮下　鏡粉心痛淚訴5大失望位

MIRROR第一次上紅館，由公佈MIRROR演唱會消息到賣飛雖然有不少負評，但很多粉絲都期待演出。然而MIRROR演唱會第一場有不少失準位，而且並非成員問題，而是幕後團隊未有做到最好，連成員Stanley都只給演出55分。

MIRROR演唱會2022有多少場？

MIRROR演唱會2022一共有12場。

MIRROR演唱會2022頭場是何時？

MIRROR演唱會2022頭場為2022年7月25日。

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